Российский президент Владимир Путин уже придумал, что сделает с Донбассом, если Украина не захочет принять обратно разрушенный войной регион

Для этого у него уже проработан план с условным названием «Крым-2», передает телеграмм-канал «Вольнодумец».

Принудительная паспортизация, которая активно продолжается в ОРДЛО, имеет своей целью увеличить количество людей, лояльных к России. Сейчас в «ДНР» и «ЛНР» всем сотрудникам бюджетной сферы, работникам предприятий, учителям и врачам уже прямым текстом говорят: хотите зарплату – покажите паспорт «ДНР» или талон в очередь за паспортом РФ. Нет – до свидания!

Со слов кремлевских кураторов, это делается намеренно. Если у Путина не получится мирно заставить Украину принять свои условия, то есть капитулировать и взять на себя ответственность за произошедшее на Донбассе, то тогда в дело запустят сценарий, который условно можно назвать «Крым-2».

«На оккупированных территориях будет проведен референдум о присоединении "ДНР" к РФ. Это должно произойти не позже октября 2020 года. Поэтому россиянам нужно критическое большинство людей с паспортами РФ, чтобы после референдума «никто не сомневался в свободном волеизъявлении народа»», – пишет автор.

Если все пойдет по плану Кремля, то, вполне вероятно, что вместе с местными выборами в Украине пройдут выборы и в ОРДЛО, о чем уже есть якобы договоренности. Их планируют подписать во время встречи нормандской четверки в апреле.

«Вот тогда, с согласия Украины, во время «законных выборов», россияне планируют провести «опрос» населения о том, в какой стране они хотят жить. Новоизбранная власть ОРДЛО не останется безразличной к желаниям населения и обратится в Совет Федерации РФ о принятии их в состав России», – отмечается в публикации.

Таким образом Путин сорвет куш, получив территории двух украинских областей. И пока Украина молчит, Россия делает все, чтобы паспортизировать как можно больше жителей Донбасса, которые вынужденно остались там в силу ряда причин, и навсегда разорвать их связи с нашей страной.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.