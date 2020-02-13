Альона Водонаєва прокоментувала скандал зі своїм постом про аборти після свого допиту

Російська ведуча потрапила у великий скандал, в якому справа дійшла до допитів в поліції. Все почалося 25 грудня, коли Водонаєва в своєму Instagram емоційно прокоментувала новину з Самарської області, де регіональні власті попросили приватні клініки відмовитися від проведення абортів. Вона нагадала про те, що в Росії у багатьох просто немає грошей на виховання дітей, заявивши, що в таких випадках краще не народжувати.

«На жаль, ми живемо в убогій і жадібній країні, і якщо ви не впевнені, що зможете забезпечити знаннями і медициною, їжею та одягом себе і дитину, то просто не треба народжувати… Я зневажаю сім'ї, які живуть в злиднях і народжують по три-чотири дитини. Навіщо? На що їх виховувати?», - писала ведуча в тому самому пості.

Ця публікація викликала бурхливу дискусію спочатку в мережі, а потім і серед російських політиків, які не прогавили шансу накинутися на ведучу. Добрався скандал навіть до Володимира Путіна, який назвав «моральними виродками» тих, хто виступає проти підтримки сімей з дітьми державою. Втім, він не став згадувати Водонаєву особисто.

У свою чергу, голова Держдуми В'ячеслав Володін закликав оштрафувати ведучу за законом про образу суспільства. Її публікацію направили на лінгвістичну експертизу, а саму ведучу викликали на допит.

Після нього Водонаєва висловила все, що думає про цей скандал.

«Мене важко вивести з себе. І якщо вже ми сьогодні в поліції говорили про аборти і ця тема настільки актуальна…я, напевно, ніколи не стояла під прицілом стількох камер…І тоді я просто ще раз привселюдно на всю країну заявлю, користуючись такою можливістю. Відповідально ставтеся до свого життя і перш, ніж заводити дітей, думайте про освіту, про здоров'я і про ваше і ваших дітей. Тому що розраховувати треба тільки на себе», - заявила вона.

Крім того, ведуча зізналася, що ця ситуація змусила її замислитися про участь у виборах в Держдуму.

«Взагалі я не планувала, але тепер — хто знає?».

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