Алена Водонаева прокомментировала скандал со своим постом об абортах после своего допроса

Российская ведущая угодила в крупный скандал, в котором дело дошло до допросов в полиции. Все началось 25 декабря, когда Водонаева в своем Инстаграм эмоционально прокомментировала новость из Самарской области, где региональные власти попросили частные клиники отказаться от проведения абортов. Она напомнила о том, что в России у многих попросту нет денег на воспитание детей, заявив, что в таких случаях лучше не рожать.

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать… Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить?», - писала ведущая в том самом посте.

Эта публикация вызвала бурную дискуссию сначала в сети, а затем и среди российских политиков, которые не упустили шанса накинуться на ведущую. Добрался скандал даже до Владимира Путина, который назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семей с детьми государством. Впрочем, он не стал упоминать Водонаеву лично.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал оштрафовать ведущую по закону об оскорблении общества. Ее публикацию направили на лингвистическую экспертизу, а саму ведущую вызвали на допрос.

После него Водонаева высказала все, что думает об этом скандале.

«Меня тяжело вывести из себя. И если уж мы сегодня в полиции говорили об абортах и эта тема настолько актуальна…я, наверное, никогда не стояла под прицелом стольких камер…И тогда я просто еще раз во всеуслышание на всю страну заявлю, пользуясь такой возможностью. Относитесь ответственно к своей жизни и прежде, чем заводить детей, думайте об образовании, о здоровье и о вашем и о ваших детей. Потому что рассчитывать нужно только на себя», - заявила она.

Кроме того, ведущая призналась, что эта ситуация заставила ее задуматься об участии в выборах в Госдуму.

«Вообще я не планировала, но теперь — кто знает?».

Напомним, известная россиянка сделала громкое заявление об абортах: "Не надо рожать рабов".

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