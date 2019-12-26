Актриса и телеведущая Алена Водонаева оказалась в эпицентре скандала с абортами

Артистку возмутило, что в Самарской области РФ минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. По этому поводу она написала большой пост на своей странице в Инстраграме.

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», - отметила она.

Водонаева уверена, что «в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем».

По ее мнению, первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояние, а вторые не понимают, что забота о ребенке - это не только докупить пачку подгузников к привычному набору продуктов по акции.

«Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой - нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке?», - резко высказалась телеведущая.

Водонаева обратилась к своим подписчицам, которых считает главным «материнским фондом", с призывом не бояться делать аборты ради карьеры, денег и путешествий.

"Не надо рожать рабов этому государству", - написала она.

Слова артистки подняли настоящую бурю в сети. При этом многие с ней согласились, хотя других такие высказывания возмутили.

«Я вот это давно поняла, поэтому ни одного», «Всё правильно сказала», «Этот пост - лучшее, что я читала в последнее время! Аминь», «Просто нет слов!!!!! И мне вас Алена жалко! Вы очень несчастная», «Бредятина, выходит рожать может только тот, кто богат, а все остальные необразованное быдло? Я заметила, часто, люди позволяющие себе высказываться в подобном ключе именно и являются выходцами из вышеупомянутых слоев общества. Это выглядит очень отвратительно!», «Рожают богачи или быдло🤔 А к какой категории Алена ты относишься?», - пишут в комментариях к посту, который быстро разлетелся по сети.

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