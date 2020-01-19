Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев поразил очередным циничным заявлением

Российская модель Алена Водонаева обвинила топ-пропагандистку Кремля и телеведущую Ольгу Скабееву в "пропаганде агрессии и невежества".

Один из самых известных пропагандистов РФ Владимир Соловьев, который не единожды озвучивал украинофобные идеи, бросился на защиту скандальной Скабеевой. По мнению Соловьева, после такого и других скандальных высказываний россияне вполне могут не обращать внимание на существование Водонаевой вообще.



"Пусть живет в своем убожестве", - заявил Соловьев, обращаясь к модели.

Соловьев добавил, что модели следует "посмотреть в зеркало и постараться найти в глазах тень интеллекта, образования и уважения к людям".

Также ранее сообщалось, что скандальный российский депутат Владимир Жириновский припугнул топ-пропагандиста Владимира Соловьева расстрелом.

Перепалка между двумя скандалистами произошла во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Так, одиозный Жириновский начал свою тираду с того, что сейчас наступило время, когда стоит избегать таких опасных слов: "сажать", "расстрелять", "посадить".

Но тут вмешался топ-пропагандист Кремля Соловьев, который решил припомнить Жириновскому, что тот призывал не только посадить людей, но расстрелять их.

Напомним, что на своей странице в Instagram рьяная любительница Путина опубликовала снимок, на котором она в солнцезащитных очках и синем пуховике несет перед собой корзину с дровами.

"И не раз и не два вспоминаю святые слова — дрова", – подписала она снимок.

Более расширенное описание кадра дал в своем твите блогер Vіtаuskаs.

"Ольга Скабеева, пожертвовав отдыхом в сакральном "Крымнаше", участвует в акции "подари дрова старикам" где-то в загнивающей Швейцарии или в Австрии. Шах и мат вам, русофобы!".