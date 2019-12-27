Российская актриса Эвелина Бледанс резко отреагировала на пассаж звезды шоу "Дом-2" Алены Водонаевой относительно абортов

Бледанс очень негативно высказалась относительно искусственного прерывания беременности. Она советует женщинам задуматься, прежде чем пойти на такой шаг. Эвелина Бледанс отметила, что аборт может навсегда лишить их радости материнства.

По мнению артистки, бедность служит только отговоркой для тех, кто ленится работать. Она уверена, что родители, желающие обеспечить достойную жизнь своим детям, должны трудиться, а не жаловаться на судьбу.

Алена Водонаева

"Я считаю, что если Бог дал детей – даст и на детей. Мне трудно говорить о том, что есть, например, люди, которые говорят: "Мы не можем заработать, нам нечего есть", – заявила она.

Бледанс отметила, что сама всегда работала: была и грузчиком, и продавцом на рынке, и лепщиком игрушек.

Актриса посоветовала женщинам хорошенько подумать, прежде чем решаться на серьезный риск для здоровья, либо вовсе отказаться от прерывания беременности.

"Аборт — это страшное дело… Сделав аборт, вы больше никогда не сможете услышать детского смеха в своем доме", – обратилась телеведущая к представительницам прекрасного пола.

Эвелина Бледанс

По мнению Эвелины Бледанс, безвыходных ситуаций не бывает. Актриса отметила, что матери всегда могут обратиться за финансовой помощью к родным и близким. Она уверена, что ничего не сможет заполнить пустоту, которая появится без детей в старости.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.