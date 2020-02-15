У свято «зустрічі» прийнято вихваляти небеса і вітати один одного

В 2020 році Стрітення Господнє припадає на суботу. Так, кожен з віруючих повинен відвідати храм, набрати святої стрітенської водиці. В цей великий день не забудьте привітати всіх, побажати міцного здоров'я, небесної допомоги і захисту від різних бід.

Стрітення в перекладі означає «радість» і «зустріч». Це свято щорічно відзначається 15 лютого на честь великої події, коли крихітку Ісуса принесли в храм Єрусалима, щоб «поставити перед Господом». Малюкові тоді було 40 днів і його зустрічав мудрий старець Симеон, якому янгол дарував можливість особисто побачити Спасителя, бо він не вірив, що непорочна діва зможе народити, та ще й Месію.

Це свято одне з найдавніших у християнському світі. З різних джерел відомо, що традиція читати в цей день проповіді зародилася ще в далеких IV-V століттях. Біблія трактує зустріч Симеона і Ісуса як символ зустрічі всього людства з Всевишнім.

Красиві вітальні вірші на Стрітення

Красивіше за вірші для привітання люди ще нічого не придумали. Поезія здатна виразити всю суть думки, передати частинку душі автора. Вітайте один одного щиро, бажайте з чистим серцем і помислами.

Хай свічка Стрітення тебе захищає,

Священна вода гріхи всі змиває.

Хай будуть всі рідні і друзі здорові,

Проблеми прості, легкі, паперові.

Вітання з Стрітенням Господнім можна навіть відправити через СМС звичайним текстом або у вигляді листівки допомогою месенджера.

Сьогодні крихітку Ісуса в храм явили,

З Господом маленького Спасителя посвятили.

І радості немає кінця,

Благословенний рукою самого творця.

Хай же янголи нас всіх збережуть,

А біди й нещастя в безкінечність підуть.

Як правило, на Стрітення люди підносять свої молитви до небес, вдивляються в народні прикмети, знаки погоди, точно знають, чого не можна робити.

Стрітення сьогодні народ зустрічає,

Один одного зі святом щиро вітає.

Я також тобі добра побажаю,

Від щастя сьогодні як янгол літаю.

Хай біди тебе стороною обходять,

А щастя й любов і в тумані знаходять.

Вітаючи один одного через соціальні мережі, простий текст можна прикрасити, наприклад, завантажити красиві картинки або гіфки, і відправити їх разом з віршем. Оригінальним кроком буде зробити гарне фото біля храму і нанести вітальні слова на зображення.

Вітання з Стрітенням в прозі

Якщо любові до віршів немає, можна вітати один одного в прозі. Прості душевні слова повинні підкреслюватись гарними побажаннями.

«Вітаю зі Стрітенням Господнім! У це велике свято бажаю тобі знайти душевну рівновагу. Нехай янголи охороняють тебе, твоїх рідних, твій будинок. Нехай тобі Всевишній вкаже вірний шлях».

«Сьогодні сонячний день, прикмета морозів, але хай свято Стрітення розтопить всі льоди в твоїй душі, загоїть усі рани, подарує радість і щастя. Бажаю тобі, щоб всі мрії збувалися, а біди й печалі обходили стороною».

Розбавити поздоровлення в прозі можна красивою картинкою або листівкою.

«Гарний урочистий дзвін пронісся по небу, сьогодні Стрітення Господнє. Радіймо, сьогодні маленький Ісус постав перед Всевишнім, давай же і ми поклонімося Батькові нашому. Бажаю сьогодні тобі, і всім добрим людям, щоб Дух Святий торкнувся нас своєю благодаттю, янголи обдарували любов'ю, Господь простив гріхи наші».

«Вітаю з чарівним святом Стрітення. Це особливий день, коли варто пробачити своїх ворогів і попросити прощення у Всевишнього. Бажаю тобі, щоб віра, надія і любов вели тебе по життю, а щастя, усмішки і радість не відходили ні на крок. Нехай небеса тебе оберігають і в темряві супроводжують».

Нагадаємо, 15 лютого — яке сьогодні свято і чий День янгола.

Як повідомляла Politeka, Стрітення Господнє: прикмети, традиції і ворожіння на достаток і судженого.

Також Politeka писала, греко-католики приєдналися до ПЦУ у Львові: деталі вирішення.