В 2020 году Сретение Господне приходится на субботу. Так, каждый из верующих должен посетить храм, набрать святой сретенской водицы. В этот великий день не забудьте поздравить всех, пожелать крепкого здоровья, небесной помощи и защиты от разных бед.

Сретение в переводе означает «радость» и «встреча». Этот праздник ежегодно отмечается 15 февраля в честь великого события, когда крошку Иисуса принесли в храм Иерусалима, чтобы «поставить перед Господом». Малышу тогда было 40 дней и его встречал мудрый старец Симеон, которому ангел даровал возможность лично увидеть Спасителя, ибо он не верил, что непорочная дева сможет родить, да еще и Мессию.

Этот праздник один из древнейших в христианском мире. С разных источников известно, что традиция читать в этот день проповеди зародилась еще в далеких IV-V веках. Библия трактует встречу Симеона и Иисуса как символ встречи всего человечества с Всевышним.

Красивые поздравительные стихи на Сретение

Красивее стихов для поздравления люди еще ничего не придумали. Поэзия способна выразить всю суть мысли, передать частичку души автора. Поздравляйте друг друга искренне, желайте с чистым сердцем и помыслами.

В день Сретения Господня,

Хочу поздравить вас сегодня.

Пусть вам дарит небо свет,

Защищает от всех бед.

Чтобы ангел охранял,

Силушки всегда давал.

Поздравления со Сретением Господним можно даже отправить через СМС обычным текстом или в виде открытки посредством мессенджера.

С праздником Сретения тебя поздравляю,

Всех на свете благ желаю.

Вам с семьей прожить сто лет,

Не зная горя, злобы, бед.

Вы надежду берегите,

Веру в Бога сохраните.

Как правило, в Сретение люди возносят свои молитвы к небесам, всматриваются в народные приметы, знаки погоды, точно знают, что нельзя делать.

В день Сретения Господня,

Будем кушать торт сегодня.

Ты к нам в гости заходи,

И друзей с собой веди.

Пусть добро со всеми будет,

Бог поступки не забудет.

Пусть приносит вам всем свет,

Защищает от всех бед.

Поздравляя друг друга через социальные сети, простой текст можно украсить, например, скачать красивые картинки или гифки, и отправить их вместе со стихом. Весьма оригинально сделать красивое фото у храма и нанести поздравительные слова на изображение.

Поздравление со Сретением в прозе

Если любви к стихам нет, можно поздравлять друг друга в прозе. Простые душевные слова должны подчеркиваться красивыми пожеланиями.

«Поздравляю со Сретением Господним! В этот великий праздник желаю тебе найти душевное равновесие. Пусть ангелы охраняют тебя, твоих родных, твой дом. Пускай тебе Всевышний укажет путь верный».

«Сегодня солнечный день, примета морозов, но пусть Сретения праздник растопит все льды в твоей душе, исцелит все раны, подарит радость и счастье. Желаю тебе, чтобы все мечты сбывались, а беды и печали обходили стороной».

Разбавить поздравление в прозе можно красивой картинкой или открыткой.

«Красивый торжественный звон колоколов пронесся по небу, сегодня Сретение Господне. Возрадуемся, сегодня маленький Иисус предстал перед Всевышним, давай же и мы поклонимся Отцу нашему. Желаю сегодня тебе, и всем добрым людям, чтобы Дух Святой коснулся нас своей благодатью, ангелы одарили любовью, Господь простил за грехи наши».

«Поздравляю с волшебным праздником Сретением. Это особенный день, когда стоит простить врагов своих и попросить прощения у Всевышнего. Желаю тебе, чтобы вера, надежда и любовь вели тебя по жизни, а счастье, улыбки и радость не отходили ни на шаг. Пусть небеса тебя оберегают и во тьме сопровождают».

Напомним, 15 февраля — какой сегодня праздник и чей День ангела.

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