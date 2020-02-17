Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна вибухнула новою заявою про Володимира Путіна
Як передає Politeka.net, свій коментар вона дала російським ЗМІ.
За її словами, на території Донбасу Путіна сприймають як спасителя.
«Тут, на Русі, може і незрозуміло, хто це, Володимир Путін. Але там він скрізь. Він скрізь. І можна сказати, що Путіна в Донбасі сприймають як спасителя, в принципі. Спасителя саме їх. Тобто на нього все дуже розраховують. Скрізь його портрет висить. Тобто там він ніби трохи інша людина, ніж тут», - заявила одіозна співачка.
Варто відзначити, російська співачка неодноразово робила скандальні заяви про Донбасі і Україну.
Також затята фанатка «Л/ДНР»опублікувала фото з відомим бойовиком і привітала його з днем народження, назвавши "абхазьким братом".
Найцікавіше, що фото з колишнім ватажком бойовиків зроблено на тлі дорожнього вказівного знаку, на якому написані назви Харкова, Слов'янська, Запоріжжя та Маріуполя.
Також вона закликала артистів перестати їздити в Україну. Одіозна співачка вважає, що своїми концертами вони нібито спонсорують і надають підтримку «вбивств мирного населення».
Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.
Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.
Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.