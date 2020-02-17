Крім того, додала, що на Донбасі проходить війна «православ'я з Антихристом».



Варто відзначити, російська співачка неодноразово робила скандальні заяви про Донбасі і Україну.

Раніше вона допустила те, що вся Україна стане російською. Також рок-виконавиця вважає, що РФ готова «прийняти» окуповані українські території, адже іншого виходу немає.