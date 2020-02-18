Українці зможуть без будь-яких віз в 2020 році відвідати нові екзотичні країни

Як передає Politeka.net, про це йдеться в звіті Програми діяльності уряду за 2019 рік.

Як відомо, за минулий 2019 рік набрали чинності два міжнародні договори України у візовій сфері з Домінікою і Північної Македонією.

Що стосується 2020 року, то Україна планує найближчим часом підписати безвізову угоду з екзотичною Гренадой (Карибський басейн).

Більш того, стало відомо про набуття чинності “безвізових” угод з Еквадором, Колумбією, Маршалловими островам, Монголією, Аргентиною і Шрі-Ланкою, які були підписані в 2019 році, а також по вдосконаленню діючих візово-міграційних процедур.

"Заплановані подальші дії: підписання двосторонньої угоди з Гренадою про введення безвізового режиму", - йдеться в офіційному звіті.

Раніше ми розповідали про те, що Україна отримала безвізовий режим з 128 країн світу. Про це йдеться у світовому рейтингу Henley & Partners.

За підсумками минулого року Україна опинилася на 43 місці серед 200 держав світу в рейтингу паспортів.

За останній рік Україна отримала безвізовий режим з Бахрейном і Саудівською Аравією. Однак, в 2019 році офіційний Київ втратив безвиз з африканськими Джібуті і Беніном.

Загальна кількість держав, які без візи (або ж з оформленням візи по прибуттю в аеропорту) можуть відвідувати українці, становить 128 країн.

На першому місці впевнено закріпилася Японія. Її громадяни за станом на початок поточного року можуть без віз відвідати 191 країну.

Також ми повідомляли про те, що Київ відмовився від подальшої роботи над ініціативою щодо вступу в митний союз з Євросоюзом.

Натомість наша країна зробить ставку на максимальне спрощення всіх митних процедур та сприяння руху товарів через кордон, доступу українських виробників на ринок Євросоюзу. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, в українців масово забирають паспорти прямо на вулиці, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, українці назавжди позбудуться від паперових паспортів: що зміниться і коли видадуть нові документи.

Також Politeka писала, що Україна отримала новий безвіз, тепер офіційно: кому пощастить насолодитися екзотикою.