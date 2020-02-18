Коні Пржевальського, які в дикій природі перестали існувати з 60-х років минулого століття, були помічені в Чорнобильській зоні

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника:

«Ранковий привіт від наших улюбленців. Всім гарного початку тижня», - підписані знімки Оксани Барабанової, заступника начальника відділу відтворення та збереження тваринного світу заповідника.

Як відомо, 36 коней Пржевальського завезли в Чорнобильську зону 15 років тому. А в 2018 році там налічувалося вже 110 особин. Причиною «особливого комфорту» для тварин в зоні відчуження стала, ймовірно, їх природна тяга знайти спокій подалі від людей.

Саме в дикій природі вид бачили в останнє ще в 1969 році. Як відомо, ареалом проживання коней Пржевальського була Монголія, але їх чисельність почала різко скорочуватися після суворої зими в 1944-1945 роках, а через десятиліття – їх практично не стало зовсім в дикій природі, тепер тварин можна побачити лише в зоопарках, заповідниках тощо.

Нагадаємо, що в мережі показали, як виглядає Чорнобиль в лютому 2020 року. У лютому цього року місту Прип'яті виповниться 50 років, як його заснували. Нещодавно у нього повернулися евакуйовані жителі, щоб привітати рідне місто з ювілеєм. Вони зробили багато фотографій, які потрапили в мережу.

Зараз на вулицях Прип'яті багато бродячих тварин, а також у лісах мешкають дикі тварини, рисі та дикі пси. На закладах можна побачити старі вивіски радянського часу, які трохи подивилися, але все одно передають дух того часу. Все іржаве і покручене передає дух Чорнобиля, в якому ніхто не живе.

Нагадаємо, стало відомо, як змінився Чорнобиль за 30 років, опубліковані фотографії.

Як повідомляла Politeka, Прип'ять скалічили за тиждень до річниці трагедії на ЧАЕС.

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