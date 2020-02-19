Легендарний радянський і російський актор Олег Басілашвілі висловився про ставлення Росії до інших країн і конфлікт Донбасі

Свою думку він озвучив інтерв'ю одному з росЗМІ.

За його словами, причина конфлікту в Криму і на Донбасі полягає в нагнітанні ненависті, яку розвинула Росія, роблячи акцент на зброю і залякування мирного населення.

За його словами, він вірив, що ХХІ століття принесе можливість вирішувати багато питань моральним шляхом.

«Я сподівався, люди зрозуміють, що вбивати один одного — це злочин, навіть на війні. Що не можна палити напалмом, кидати бомби, відривати руки і ноги. Що це звірство. Я дивлюся — ось вже Європа, яка об'єдналася в одну загальну конфедеративна держава, підійшла до такого розуміння ближче», – підкреслив він.

Також він додав, що йому соромно, що РФ зараз стоїть в одному ряду з Іраном і Північною Кореєю.





«Але, мабуть, ми теж повинні слідувати в руслі моральності, а не гуркотіння зброєю і залякування всіх і вся. Мені соромно, що наша країна зараз стоїть в одному списку з Іраном і Північною Кореєю», – заявив він.



