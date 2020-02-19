Легендарний радянський і російський актор Олег Басілашвілі висловився про ставлення Росії до інших країн і конфлікт Донбасі

Свою думку він озвучив  інтерв'ю одному з росЗМІ.

За його словами, причина конфлікту в Криму і на Донбасі полягає в нагнітанні ненависті, яку розвинула Росія, роблячи акцент на зброю і залякування мирного населення.

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За його словами, він вірив, що ХХІ століття принесе можливість вирішувати багато питань моральним шляхом.

«Я сподівався, люди зрозуміють, що вбивати один одного — це злочин, навіть на війні. Що не можна палити напалмом, кидати бомби, відривати руки і ноги. Що це звірство. Я дивлюся — ось вже Європа, яка об'єдналася в одну загальну конфедеративна держава, підійшла до такого розуміння ближче», – підкреслив він.

Також він додав, що йому соромно, що РФ зараз стоїть в одному ряду з Іраном і Північною Кореєю.

«Але, мабуть, ми теж повинні слідувати в руслі моральності, а не гуркотіння зброєю і залякування всіх і вся. Мені соромно, що наша країна зараз стоїть в одному списку з Іраном і Північною Кореєю», – заявив він.

Раніше, російський музикант Noize MC висловився проти Володимира Путіна і підтримав Україну.

Виконавець заявив, що йому не подобається як Путін, обходиться з Україною:

"Є речі які мені не подобаються категорично (про політику Путіна, – прим.ред.). Це те, що сталося з Україною.", - заявив він.

Крім того, він зазначив, що в подіях на території України винна російська еліта, а Путін перетворює Росію на тоталітарну державу.

Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували.

Як повідомляла Politeka, Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, захотів в Україну.

Також Politeka писала, що Панін оскандалився заявою про Україну, його хочуть позбавити самого сокровенного.

 