Істерія з евакуацією українців з Уханя, що стала топ-темою 20 лютого, коли літак з Китаю приземлився в Харкові, оголила головну проблему українців

Вірус ненависті вразив громадян нашої країни, і він набагато небезпечніший, ніж китайський коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише депутат партії «Слуга народу» Ліза Богуцька, передає Politeka.

Вона попросила українців уявити, як би виглядало, якби 1986 року після вибуху на ЧАЕС люди відмовилися приймати постраждалих із зони лиха. Або якщо б ті ж українці обкопували венерологічні або тубдиспансери, щоб ізолювати людей з туберкульозом чи венеричними захворюваннями.

«Не уявляєте? Подивіться на тих, хто це робить сьогодні. Подивіться на тих, хто буде вити вовком, коли біда торкнеться їх. Я розумію глибокодумних дегенератів. Їм просто нема чим думати. Але ж ними хтось керує? Адже комусь вигідна всеукраїнська ненависть один до одного? Адже хто цю хрінь розпалює?», – пише парламентарій.

Вона щиро співчуває тим, хто опинився на борту літака з Уханя, адже чимало співвітчизників буквально готові зробити що завгодно, аж до знищення борту, лише б не пустити їх в країну.

І в цьому, впевнена Богуцька, криється справжня причина всіх бід українців.

«Саме така людиноненависницька діяльність дозволила Путіну окупувати Крим та розпалити війну на Донбасі. Саме такі ідіоти, які зараз палять шини проти своїх співгромадян, підливали тоді масла у вогонь, волаючи до російських окупантів рятувати їх тут, в Україні! Жах. Люди! Ви звірі!», – підкреслює Богуцька.

За її словами, вона готова була б узяти кількох евакуйованих громадян до себе додому, якщо б не було такого страху у супроводжуючих перед інфекцією:

«Просто з солідарності. Просто співчуття. Просто тому що вчасно простягнута рука допомоги іноді допомагає більше, ніж маска на носі».

Депутат закликала СБУ та Генпрокуратуру знайти призвідників масових заворушень й ізолювати їх від суспільства, щоб уникнути «поширення вірусу ненависті як смертельно небезпечного і високо контагіозного».

Тим часом у Нових Санжарах, куди везуть евакуйованих українців на карантин, заблоковані дороги та вишикувалися багатокілометрові пробки з машин, які не можуть проїхати через райцентр через масові протести мирних жителів.

Ещё одно видео из Новых Санжар Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 20. Februar 2020

Нагадаємо, зіткнення почалися через повернення українців з Китаю, стягують Нацгвардію.

Як повідомляла Politeka, харків'яни збунтувалися через літак з українцями з Китаю.

Також Politeka повідомляла, що хворим на коронавірус світить смертна кара: дістанеться і близьким, всі деталі.