Китайские власти вводят уголовное преследование за распространение коронавируса

Такое решение было принято 15 февраля. Суд постановил, что больных коронавирусом китайцев могут казнить, если они намерено будут скрывать симптомы болезни. Кроме этого, уголовная ответственность светит людям, которые будут искажать информацию о состоянии больного. Например, близким заболевших людей, если они скроют факт болезни.

Как стало известно, власти запретили больным коронавирусом, а также простудившимся людям с температурой или кашлем передвигаться по стране в общественном транспорте. За распространение инфекции гражданам Китая также грозит уголовная ответственность. Отмечается, что людей, которые будут распространять коронавирус COVID-19 по стране, обвинят в создании угрозы общественной безопасности. Их могут посадить в тюрьму на 10 лет или казнить.

Добавим, что тех граждан, которые на праздниках оказались в зоне эпидемии, по возвращению домой ждет карантин. Если они откажутся от наблюдения врачей, их тоже накажут.

На данный момент китайцы предпочитают сидеть дома, пережидая вирус. По словам заместителя министра транспорта Китая Лю Сяомин, число внутренних перемещений в Китае составляет лишь пятую часть от обычного объема. Согласно последним данным, в Китае коронавирусом заболело более 66 тыс. человек, около 1500 умерли.

Ранее мы писали, что украинцам нужно быть готовым к неконтролируемому распространению китайского коронавируса, потому что у нас есть всего четыре лаборатории для предотвращения распространения инфекций.

Кстати, Укрпочта с 12 февраля не принимает посылки для отправки в Китай. Посылки из Китая, по сообщению компании, могут задерживаться. Отметим, что на данный момент нет запрета на перевозку посылок из Китая, так как нет доказательств, что коронавирус передается через товары.

Напомним, что в сети появились фото, как животные защищаются от коронавируса.

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