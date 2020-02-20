"Нехай страх перед хворобою не затьмарює наш розум"

Православна церква України звернулася до українців у зв'язку з евакуацією людей з китайського Уханя, де вирує коронавірус

Представники ПЦУ закликали людей, які протестують проти розміщення пасажирів літака з Уханя в Україні, припинити агресію і проявити милосердя до власних співгромадян.

«Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка знаходиться в компетенції спеціалістів і регулюється державою. Але ми зобов'язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство», - йдеться в заяві ПЦУ.

У церкві нагадали про те, що в Біблії закладені такі принципи, як милосердя і любов до ближнього, допомога ближньому, який опинився в біді, і принцип доброго ставлення до людей. Вони закликали людей не піддаватися страху перед хворобою.

«Нехай страх перед хворобою не затьмарює наш розум і совість, нашу людяність! Нехай Господь дасть усім нам, як суспільству, мудрості і витримки, збереже від напасті згубної хвороби і від згубної ненависті і відчуження!», - підкреслюється в заяві ПЦУ.

Нагадаємо, що 20 лютого, літак SkyUp з 45 українцями і 27 іноземцями прибув з Уханя в аеропорт "Харків".

Звідти евакуйованих перевозять в медичний центр Нацгвардії «Нові Санжари» у Полтавській області.

В мережі опублікували кадри, як колона автобусів під конвоєм поліції виїжджає з території харківського аеропорту.

Тим часом з'явилася інформація, що частина співробітників санаторію "Нові Санжари", куди везуть евакуйованих, написала заяву на звільнення. Також повідомляється, що частину персоналу перевезли, а деякі залишилася на місці.

Мабуть, доведеться набирати відсутній персонал з добровольців.

Зазначимо, військовий журналіст Олександр Махов, який став єдиним представником від українських ЗМІ на борту літака, різко охарактеризував те, що відбувається на Полтавщині і поділився кадрами з борту.

"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідник, пілоти і медики - волонтери, полетіли забирати своїх. Тому що Україна своїх не кидає. Позорище. Всі в нормі, до речі", - написав в соцмережі Фейсбук журналіст.

Нагадаємо, бій в Нових Санжарах, з санаторію біжать лікарі: нові кадри і подробиці божевілля.

Як повідомляла Politeka, противники евакуації українців з Китаю стали посміховиськом: у мережі з'явилися фотожаби.

Також Politeka писала, що українці забили на сполох через евакуйованих з Китаю.