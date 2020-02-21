Стало відомо, в яких умовах будуть жити українці в карантині після евакуації з Китаю

Відповідний відеоролик в своєму Instagram опублікувала Олександра Волкова, яку також евакуювали в Нові Санжари, передає Politeka.net.

Зокрема, молода модель Олександра показала, в яких умовах їм доведеться жити наступні два тижні.

На опублікованому відеоролику можна побачити стару меблю в кімнатах евакуйованих. Але більше всього людей приголомшили двері без замка і душ, який б'є струмом.

"Це наша кімната. Цей душ вдарив мене струмом. А двері не закриваються просто. Що з нею?", – задалася питанням Олександра, знімаючи відеоролик.

Раніше ми розповідали про бійню, яка сталася у Нових Санжарах. Місцеві люди влаштували акції протесту через українців, яких евакуювали з Китаю і хотіли поселити в пансіонаті.

Через час мітинги переросли в справжнє побоїще з правоохоронцями. В результаті сутичок постраждали більше десяти людей.

Крім цього, протестуючі зустрічали автобуси з евакуйованими українцями плакатами, камінням і нецензурними погрозами. Силовикам вдалося штурмом розблокувати під'їзд до об'єкта розміщення евакуйованих і повністю звільнити дорогу для автобусів. Окремих осіб поліція "вилучала" з натовпу і іноді просто витісняла на узбіччя, застосовуючи спецзасоби.

Після того, як автобуси проїхали на територію пансіонату, місцеві жителі стали відкрито погрожувати евакуйованим і заявили, що акції протесту триватимуть сьогодні, 21 лютого. Також у натовпі були люди, які відкрито погрожували розправою людям, яких привезли на карантин у місцевий пансіонат.

Глава МОЗ Зоряна Скалецька, яка також прибула в Нові Санжари, добровільно залишилася з евакуйованими українцями в карантині. Наступні 14 днів вона проведе в пансіонаті.

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