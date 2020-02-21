Стало известно, в каких условиях будут жить украинцы в карантине после эвакуации из Китая

Соответствующий видеоролик в своем Instagram опубликовала Александра Волкова, которую также эвакуировали в Новые Санжары, передает Politeka.net.

В частности, молодая модель Александра показала, в каких условиях им придется жить следующие две недели.

На опубликованном видеоролике можно увидеть старую мебель в комнатах эвакуированных. Но больше всего людей ошарашила дверь без замка и душ, который бьет током.

"Это наша комната. Этот душ ударил меня током. А двери не закрываются просто. Что с ней?", – задалась вопросом Александра, снимая видеоролик.

Ранее мы рассказывали о бойне, которая произошла в Новых Санжарах. Местные люди устроили акции протеста из-за украинцев, которых эвакуировали из Китая и хотели поселить в пансионате.

Через время митинги переросли в настоящее побоище с правоохранителями. В результате стычек пострадали более десяти человек.

Помимо этого, протестующие встречали автобусы с эвакуированными украинцами плакатами, камнями и нецензурными угрозами. Силовикам удалось штурмом разблокировать подъезд к объекту размещения эвакуированных и полностью освободить дорогу для автобусов. Отдельных лиц полиция "изымала" из толпы и иногда просто вытесняла на обочину, применяя спецсредства.

После того, как автобусы проехали на территорию пансионата, местные жители стали открыто угрожать эвакуированным и заявили, что акции протеста продолжаться сегодня, 21 февраля. Также в толпе были люди, которые открыто угрожали расправой людям, которых привезли на карантин в местный пансионат.

Глава МОЗ Зоряна Скалецкая, которая также прибыла в Новые Санжары, добровольно осталась с эвакуированными украинцами в карантине. Следующие 14 дней она проведет в пансионате.

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Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

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