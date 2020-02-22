Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва прийшла у Верховну Раду з сумочкою вартістю майже 40 тисяч гривень

Як передає Politeka.net , про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Ганна Стешенко.

"Сьогодні яскрава блондинка і депутат Ірина Аллахвердієва (та, що ще в Трускавці під час навчання була мною помічена в сарафані Versace) прийшла з сумочкою D&G «Sicily».", - повідомила вона.

За словами журналістки, вартість такого аксесуара становить 1471 євро (38.981 грн.). Також вона зазначила, що середня зарплата депутата 40 тисяч гривень.

Багато користувачів мережі не оцінили таку обновку народної обраниці, але були й ті, хто виправдав дорогу покупку.



"Так може вона по знижці купила Я недавно собі брендові туфлі з 70% знижкою придбав. В кінці зими часто бувають розпродажі.", "Це стара колекція, коштує дешевше. В Україні взагалі не можна нічого купувати. В Європі високі бренди коштують дешевше, ніж в Києві від місцевого виробника", "Витратила всі зарплату на сумочку", - писали українці.

Нагадаємо, Ірина не вперше опиняється в центрі уваги. Раніше на засідання у Верховній Раді Аллахвердієва з'явилася в білій сукні вище коліна з мереживним верхом і зім'ятими рукавами.

Крізь сукню просвічувалась спідня білизна.

Раніше Ірину Луценко заслужено вважали головною "модницею" у Верховній Раді, але зараз можна сміливо сказати, що її тезка з "Слуги народу" може цілком вважатися її спадкоємицею.

Нагадаємо, Зеленський заклик Путіна, такого в Кремлі не очікували.

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