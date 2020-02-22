Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду с сумочкой стоимостью почти 40 тысяч гривен

Как передает Politeka.net, об этом на своей страничке в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко.

"Сегодня яркая блондинка и депутат Ирина Аллахвердиева (та, что ещё в Трускавце во время обучения была мною замечена в сарафане Versace) пришла с сумочкой D&G «Sicily».", - сообщила она.

По словам журналистки, стоимость такого аксессуара составляет 1471 евро (38.981 грн.). Также она отметила, что средняя зарплата депутата 40 тысяч гривен.

Многие пользователи сети не оценили такую обновку народной избранницы, но были и те, кто оправдал дорогую покупку.



"Так может она по скидке купила) Я недавно себе брендовые туфли с 70% скидкой приобрел. В конце зимы часто бывают распродажи.", "Это старая коллекция, стоит дешевле. В Украине вообще нельзя ничего покупать. В Европе высокие бренды стоят дешевле, чем в Киеве от производителя местного", "Потратила все зарплату на сумочку", - писали украинцы.

Напомним, Ирина не впервые оказывается в центре внимания. Ранее на заседания в Верховной Раде Аллахвердиева появилась в белом платье выше колена с кружевным верхом и смятыми рукавами.

Сквозь платья просвечивалось нижнее белье.

Ранее Ирину Луценко заслужено считали главной "модницей" в Верховной Раде, но сейчас можно смело сказать, что ее тезка со "Слуги Народа" может вполне считаться ее наследницей.

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