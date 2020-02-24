Композитор Ігор Крутой вважає росіян і українців братніми народами, а війну - штучною спробою посварити два народи

Таку думку він озвучив російським ЗМІ.

"Так, Україна — це моя батьківщина. Там похований мій батько, там живе мій близький друг Рінат Ахметов. Зрозуміло, що у нас сьогодні є теми для суперечок, але він як і раніше мій найближчий друг...Олександр Солженіцин за багато років до нинішніх подій попереджав, що протистояння між Росією і Україною неминуче... Як він міг це передбачити за стільки років? Але думаю, що зараз між нами не війна, а штучна спроба конвертувати сьогоднішню невлаштованість українців у ненависть до Росії і розсварити два брат­ських народи років на 100", - вважає він.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що росія і українця в найближчому майбутнє чекає примирення.

"Це зробити нелегко, тому що ми інтегровані і ментально, і економічно, і кровно. Так, на час можна посіяти ворожнечу. Але я дуже сподіваюся, що скоро наші відносини нормалізуються. Вже бачу рух в цьому напрямку", - уклав він.

Раніше легендарний радянський і російський актор Олег Басилашвілі розповів, що причина конфлікту в Криму і на Донбасі полягає в нагнітанні ненависті, яку розвинула Росія, роблячи акцент на зброю і залякування мирного населення.

Нагадаємо, Валерій Леонтьєв змінився до невпізнання.

Як повідомляла Politeka, тяжкохворого композитора Крутого нещадно розіграли.

Також Politeka писала, що відомий композитор розлютив своєю заявою українців.