Композитор Игорь Крутой считает россиян и украинцев братскими народами, а войну - искусственной попыткой рассорить два народа

Такое мнение он озвучил российским СМИ.

"Да, Украина — это моя родина. Там похоронен мой отец, там живёт мой близкий друг Ринат Ахметов. Понятно, что у нас сегодня есть темы для споров, но он по-прежнему мой ближайший друг...Александр Солженицын за много лет до нынешних событий предупреждал, что противостояние между Россией и Украиной неизбежно... Как он мог это предвидеть за столько лет? Но думаю, что сейчас между нами не война, а искусственная попытка конвертировать сегодняшнюю неустроенность украинцев в ненависть к России и рассорить два брат­ских народа лет на 100", - считает он.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что россия и украинце в ближайшем будуще ждет примирение.

"Это сделать нелегко, потому что мы интегрированы и ментально, и экономически, и кровно. Да, на время можно посеять вражду. Но я очень надеюсь, что скоро наши отношения нормализуются. Уже вижу движение в этом направлении", - заключил он.

Ранее легендарный советский и российский актер Олег Басилашвили рассказал, что причина конфликта в Крыму и на Донбассе таится в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.

Напомним, Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости.

Как сообщала Politeka, тяжелобольного композитора Крутого беспощадно разыграли.

Также Politeka писала, что известный композитор разозлил своим заявлением украинцев.