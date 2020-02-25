Андрій Пальчевський повідомив українцям дві хороші новини

Відповідне відеозвернення з'явилося на його сторінці в Facebook, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

«Дві гарні новини в похмурий ранок. Перша: «Ремдесівір». Американська компанія Gilead Sciences успішно показала препарат у боротьбі з коронавірусом. Два китайських підприємства придбали патенти, є надія. До нашої країни доконає звичайно не скоро, але хоча б уже веселіше», - відмітин він.

Також Пальчевський висловив думку, що Рада не стане зараз приймати закон про ринок землі.

«І друга новина: землю наші зе-слуги не продадуть. Тому що падіння їх рейтингу не дасть їм такої можливості. 40% у президента? Не смішіть тапочки, як кажуть в Одесі, це було до Санжар. [Зараз] набагато менше. Про партії «Слуга народу», яку вже почали називати «вороги народу», я взагалі мовчу. Не продадуть землю, не посміють», - заявив він.

Як повідомлялося, рейтинг президента Володимира Зеленського поступово падає, парламенту та уряду українці вже не вірять.

Центр Разумкова провів опитування українців і дізнався, наскільки українці довіряють владі України. Володимиру Зеленському в лютому довіряли 51,5% громадян. Найвищим рейтинг президента був у вересні - тоді йому вірили 79%. Не вірили 13,5%. Не вірять вже в лютому 41%.

Верховній раді у вересні минулого року довіряли 57%, а 25% не довіряли. Зараз цей показник становить 28% і 65% відповідно.

Уряду у вересні довіряли 57% українців, а не вірили - 22%. У лютому 28% тільки довіряють, а 64,5% немає.

Вирус- новость / рейтинг капут? Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 24. Februar 2020

Нагадаємо, Пальчевський жорстко розніс українську владу: «Упирі».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розніс Зеленського за недозволену помилку: «Це повинно бути табу для президента».

Також Politeka писала, що Пальчевський зробив зауваження Зеленському: «при всій любові до конкретного олігарха, треба ж…»