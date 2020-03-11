Хмарні сховища — незамінна річ в сучасному світі. Віддалений доступ до своїх файлів з будь-якого пристрою дозволяє розширити горизонти звичайних жорстких дисків. Файловий простір онлайн дає можливість уберегти дані від раптової поломки або втрати гаджета.

OneDrive («Вандрайв» чи «Ван Драйв») — хмарний сервіс зберігання інформації, що надається компанією Microsoft. За своїми функціями подібний до Google Drive і iCloud. Якщо простіше, це віртуальна флешка, куди люди завантажують свою інформацію, і відкривають доступ до неї з будь-якого пристрою, будь то комп'ютер, телефон або планшет. Всі дані надійно захищені від зловмисників.

Доступний OneDrive на Windows, Android, iOS, на деяких операційних системах він вже встановлений (наприклад, на «Віндовс 8.1, 10, Xbox One). З його допомогою можна не просто зберігати свої документи на віддалений жорсткий диск, але і обмінюватися контентом з друзями, рідними або колегами по роботі. Також сервіс пропонує ряд інших корисних функцій, наприклад, синхронізувавши з хмарою свій смартфон, можна більше не турбуватися про втрату інформації при його поломці або крадіжці, бо всі дані будуть збережені на віртуальному носії, і захищені паролем.

Початок роботи з OneDrive, створення облікового запису

Щоб стати користувачем «Вандрайв» сервісу, потрібно зайти на офіційну сторінку, прокрутити її вниз і знайти напис «Початок роботи з OneDrive», клікаєм на «Зареєструйтеся безкоштовно». Далі заповнюємо форми, слідуючи підказкам. Варто відзначити, що пройти реєстрацію вийде тільки через ел. пошту Microsoft, бо ніяка інша не підійде. Таку політику практикує і Google. Зареєструватися на їхньому Диску можна тільки за допомогою Gmail пошти.

Після реєстрації переходимо безпосередньо до налаштувань OneDrive. Розглянемо процес на прикладі Windows 10.

насамперед потрібно знайти на Панелі завдань (праворуч внизу) піктограму «Вандрайв», якщо її там немає, шукаємо в меню Пуск. Запускаємо програму. Якщо з якихось причин OneDrive не встановлений на ПК, завантажуємо його з «Microsoft» і встановлюємо.

Через налаштування вводимо особисту ел. адресу (з пошти «Microsoft»).

Клікаємо на «Увійти», вводимо пароль пошти.

Натискаємо ще раз «Увійти».

Після таких нескладних маніпуляцій ми побачимо вже папку «Вандрайв». Якщо вона вже була, варто скористатися параметром «Змінити розташування». Це необхідно для того, щоб не було проблем з синхронізацією інформації. Далі слідуємо інструкціям, в кінці нас вітає робот, що все пройшло успішно.

Щоб завантажувати файли в хмару необхідно:

відкрити папку OneDrive (швидко зробити це можна через провідник);

скопіювати або просто перетягнути файли в папку OneDrive.

Так, система збереже файли на хмару, а документи стануть доступні на будь-якому вашому пристрої.

Отримати доступ до своєї інформації можна декількома способами:

через браузер, відвідавши офіційний сайт сервісу Onedrivelive;

безпосередньо з папки "OneDrive" на комп'ютері з ОС «Віндовс»;

через додаток, який підходить для всіх операційних систем.

Якщо користуватися «Вандрайв» в безкоштовному режимі, то буде доступно всього 5 гігабайт пам'яті. Такого сховища вистачить для невеликої кількості фото та файлів. Розширити об'єм пам'яті можна і безкоштовно, запрошуючи друзів (500 мегабайт за кожного, максимум — 10 Гб).

Тарифи і можливості OneDrive

Доступні персональні тарифні плани:

базова версія (5 гігабайт пам'яті, доступне тільки сховище);

OneDrive 100 Гб (доступно тільки сховище, вартість — 59 гривень в місяць);

преміум-план «персональний» (доступно безліч додаткових функцій, таких як: автономні папки, посилання для загального доступу з обмеженим терміном дії і т.д., ємність диска — 1 Тб, вартість — 189 грн. в місяць, або в 1899 на рік);

преміум-план «домашній" (доступні всі ті ж функції, що і на попередньому плані, включаючи визначення злочинних програм, відновлення файлів, захист посилань паролем і т.д., ємність диска збільшено до 6 Тб, ціна — 259 грн. в місяць або 2599 грн. на рік).

Також існують тарифні плани для бізнесу. Це дуже зручно, коли весь колектив може обмінюватися файлами в єдиній системі, зберігати і захищати їх від зловмисників. Базовий тариф — $5 на рік з одного користувача (співробітника), об'єм пам'яті складає 1 Тб на кожного, обсяг кожного файлу не повинен перевищувати 15 Гб, також є й інші обмеження.

Другий тариф — $10 за кожного користувача на рік. Обсяг пам'яті в хмарі не обмежений, більш досконалі механізми захисту і відновлення файлів.

Третій тариф — преміум, $12,50 з користувача на рік. Пропонується Office 365 Business (включаючи такі програми, як Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, а також ряд додаткових служб). Список послуг дійсно величезний: власні адреси електронної пошти доменів (наприклад, ім'я@назва_компанії.сом), безлімітна кількість відеонарад, з числом учасників до 250 і т.д.

Як відключити або видалити OneDrive

Якщо сховище «Вандрайв» не використовується і з'явилося бажання його закрити, легше всього розірвати з ним зв'язок. Також можна на час призупинити процес синхронізації, і коли буде потрібно, відновити його. Такий метод не призведе до втрати особистих даних і файлів на диску. Отримати до них доступ можна у будь-який час, просто відвідавши офіційний сайт OneDrive.com.

Щоб здійснити розрив зв'язку потрібно:

знайти на панелі завдань значок OneDrive (відображається у вигляді білої або синьої хмари), якщо його там немає, можна спробувати клацнути стрілку відображення прихованих значків, також програма може бути просто незапущеною (шукаємо в пошуковику OneDrive, і запускаємо її);

далі вибираємо «Інше» і переходимо в «Параметри»;

на «Обліковому записі» знаходимо напис «Видалити зв'язок».

Видалити «Вандрайв» з Windows 8.1 і деяких версій Windows 10 неможливо, бо це частина системи. На інших ОС зробити це цілком реально. Але при цьому, документи на хмарі залишаться недоторканими, їх потрібно видаляти окремо. Для видалення OneDrive потрібно (приклад для Windows 10):

ввести в пошуковику (меню «Пуск») «Програми», і з переліку вибрати «Установку і видалення програм»;

перейти в розділ «Додаток і функції», знайти «Вандрайв» і видалити його.

Щоб приховати OneDrive знадобиться: відкрити параметри програми і зняти всі прапорці у пункті «Загальні». Далі знаходимо пункт синхронізації даних, встановлюємо і знімаємо прапорець (при першій дії, вибираються всі пункти, а при знятті знімаються, це полегшить завдання). Клікаємо на «Ок». Після знову заходимо в «Параметри», знаходимо «Обліковий запис» і видаляємо зв'язок з «Вандрайв». Також можна приховати додаток в провіднику (вкладка «Загальні», пункт «Атрибути»).

Відповіді на поширені запитання (FAQ)

Чи можна працювати з документами OneDrive в режимі оффлайн? Так. Відкрити і редагувати файли можна навіть без підключення до мережі. При повторному відновленні зв'язку система оновить всі дані.

Де можна знайти додаткову інформацію щодо OneDrive? Якщо потрібна відповідь на конкретне питання, але її ніде немає, можна задати питання спільноті Microsoft або звернутися до служби підтримки.

Чи має "Вандрайв" обмеження по кількості файлів? Тільки за обсягом, в тому числі обмеження стосуються файлів, що завантажуються за один раз.

Чому не вдається увійти в свій аккаунт? Швидше за все був введений невірний логін або пароль, потрібно ретельно перевірити все. Також може бути відсутнім доступ до мережі (переконайтеся, що ви онлайн).

Що таке Outlook.com? Поштовий сервіс, нова версія популярного раніше Hotmail. Реєстрація дає користувачеві не тільки адресу, але також можливість отримати домен @hotmail.com.

Чи можна скачати фотографії та інші файлові документи з OneDrive? При наявності доступу до диска користувач може завантажити будь-який документ, якщо той не заблокований власником.

Чому на OneDrive знову доступно лише 5 Гб? Кожен тариф оплачується на час (від 1 місяця). По закінченню терміну дії тарифу потрібно поповнити рахунок або користуватися доступним об'ємом пам'яті по сховищу 5 Гб.

Чи кожний обліковий запис передбачає 5 Гб безкоштовної пам'яті? Так, але, якщо створити кілька облікових записів, користуватися ними буде вкрай складно, особливо це стосується швидкого скачування необхідних даних.

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