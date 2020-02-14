В 2020 году многие украинцы наверняка видели так называемые QR-коды. Их размещают на билетах, афишах, объявлениях, визитках, листовка, вывесках и… список можно продолжать еще долго. Но далеко не все знают, что это такое и для чего нужно. Мы расскажем вам о том, как появился QR-код и как им воспользоваться.

Что такое QR-код

QR (читается “кьюар”) – это аббревиатура, которая расшифровывается Quick Response. То есть, быстрый ответ. Это двумерный матричный код. В него можно поместить довольно большой объем информации – чуть больше 4 тысяч символов (7 089, если использовать только цифры). Все это кодируется в виде черных квадратов и множества точек.

Новая технология зародилась в Японии. В 1994 году предприятие Denso Wave, “дочка” той самой Toyota, придумала QR-коды, чтобы было легче делать автомобили. На производстве очень важно быстро узнавать информацию о модели, сроках изготовления, составе и т.д. Раньше ее указывали при помощи штрих-кодов. Но в последние можно “затолкать” слишком мало данных.

Через несколько лет QR-коды распространились по всему миру, пусть и в узкой автомобильной среде. Новый толчок им дали телефоны с камерами. Разработчики “научили” гаджеты распознавать QR-коды и расшифровывать их. После этого загадочные квадраты начали размещать, где только можно.

QR-код сертифицирован по стандартам JIS и ISO, а также одобрен международными стандартами. Лицензия на использование технологии регулируется “Японскими промышленными стандартами”. Но получать лицензию ISO, чтобы самому создавать и использовать такие коды, вовсе не нужно.

Чем QR-код отличается от штрих-кода

Перепутать эти две технологии очень сложно. Есть три принципиальных отличия, которые помогают без труда узнать, к какому виду принадлежит тот или иной шифр. Есть три самых главных критерия.

Прежде всего, это внешний вид. Штрих-коды обычно представляют из себя прямоугольники, вытянутые по горизонтали. Поэтому их еще называют баркодами (с английского bar – полоса). Информация шифруется в виде вертикальных черточек-штрихов.

QR-код всегда имеет форму квадрата, по углам которого размещаются еще три квадрата поменьше. Внутри основы находятся черные точки, которые формируют непонятный узор. Три квадратика по углам помогают программам распознавать QR-код, определять его масштаб и наклон.

Преимущества двумерного кода в том, что информацию можно шифровать не только горизонтально (Справа налево), но и вертикально (сверху вниз). Как результат, в QR-код влезает во много раз больше данных. Для примера, в штрих-код стандартной длины можно зашифровать только 30 символов.

Штрих-коды никуда не пропали и до сих пор выполняют свою функцию. В них заключают информацию о товарах: стоимость, производитель, срок годности. Но функционал QR-кода гораздо шире.

Еще одно преимущество QR – его устойчивость к повреждениям. Даже если часть кода сотрется (до 30%), его все равно можно прочитать.

Как прочитать QR-код

Расшифровка (считывание) любого QR-код – очень простая задача, если есть гаджет. Специальный сканер давно не нужен. Подойдет любой телефон или планшет со встроенной камерой. Сама процедура очень простая, но требует специального приложения. Открываем программу, наводим камеру на код и считываем.

Дешифратор можно бесплатно скачать в официальных магазинах:

Android: QR Code Reader в Google Play Market.

IOS: Quick Scan – QR Code Reader в App Store.

Есть еще расширение QRreader для Google Chrome, которое поможет определить и просканировать QR-коды на страницах браузера. При желании, можно установить другие программы для сканирования на ПК или телефоне, которые больше придутся по вкусу. Или найти похожие дополнения для других браузеров. В любом случае, распознавание проходит очень быстро.

Где используют QR-код

Сейчас технология успешнее всего работает в сфере платежей. В них можно без труда зашифровать банковские реквизиты. При помощи смартфона в 2020 году можно оплачивать проезд в общественном транспорте. Даже в Украине. Достаточно оплатить поездку в приложении – и на экране появится QR-код, который должен считать сканер.

Не менее эффективно применяют QR-коды в рекламе. Их размещают на плакатах, бордах и объявлениях. Если потребитель хочет узнать больше о товаре, услуге или компании – просто сканирует QR-код. Он работает, как ссылка. После этого открывается специальная информационная страница или же официальный сайт. Иногда можно получить персональный QR-код, приняв участие в акции. Показав его в магазине, покупатель получает скидку.

Для той же цели их печатают на вывесках магазинов и визитках. QR-код может поместиться на маленьком участке бумаги и занимает куда меньше места, чем запись с номером телефона, электронным ящиком, URL-адресом сайта. А расшифровать – секундное дело.

Очень хорошо применяется в туризме. Организаторам больше нет нужды составлять описание каждой достопримечательности на разных языках, а самим туристам – переводить. Достаточно распознать код и выбрать свою языковую версию. Кроме того, кодами отмечают на Google-картах, где находится то или иное место.

Кроме того, QR-коды служат средством подтверждения. Выше уже написано про поездки в общественном транспорте. Кроме этого, коды размещают на билетах, как бумажных, так и электронных. Контроллеры используют считыватель или приложения для телефонов, чтобы проверить документы. Сканирование помогает выявить фальшивки. Такая проверка уже работает в кинотеатрах или на концертах.

По QR-коду можно быстро подключиться к Wi-Fi сети заведения или сделать заказ. А также скачивать полезные приложения.

В передовой Японии коды используются буквально повсюду. Даже на кладбищах. Да-да, с недавних пор квадратики начали размещать на надгробиях. Персональные код создается для каждого покойника. После считывания можно увидеть более подробную информацию о человеке.

Как создать свой QR-код самостоятельно

Генерирование не займет много времени и сил. Сейчас есть масса онлайн (online) сервисов и мобильных приложений, которые позволяют подготовить уникальный QR-код за считанные минуты. Как правило, они предлагают выбрать категорию. К примеру, нужно закодировать информацию в формате визитки или ссылку на группу в социальных сетях. В итоге генераторы предоставляют код для встраивания на сайтах или QR-код в виде картинки. Расскажем о популярных сервисах, которые работают бесплатно.

QR Hacker. С его помощью можно создать интересный код с собственным логотипом. Подойдет для кодировки Wi-Fi доступа, номеров телефона, ссылки или простого текста. Можно даже установить фото на задний фон. Но нужно зарегистрироваться.

QR Coder – российский сервис, который тоже популярен среди широкой аудитории. Многие пользуются им ради русского языка. Стоит отметить максимально простой и понятный интерфейс. А также инструкцию по применению. Создание не требует регистрации.

QR Code Generator – бесплатный англоязычный сайт с простым управлением и широким функционалом. Умеет преобразовывать в код ссылки, текст, электронные адреса, картинки, аудиофайлы и даже документы в PDF.

qrcodes.com.ua – украинский проект. По внешнему виду и количеству инструментов заметно уступает всем остальным. Но сгенерировать простой код может. Можно выбрать цвет фона и самого кода, что уже неплохо.

QRCC – русскоязычный сервис, который обещает “коды следующего поколения”. Из интересных отличий у генератора есть возможность встроить внутрь кода иконку. Например, пометить, что код ведет на страницу в социальной сети Twitter.

Мы уже писали, что Mozilla Firefox отличается от конкурентов огромным количеством расширений. Есть и такие, которые превращают браузер в быстрый генератор QR-кодов для компьютера. После установки нужно выделить любой фрагмент и нажать правую кнопку мыши – в контекстном меню появится соответствующая функция. Похожие дополнения есть у Google Chrome и Opera. Только выбор не такой широкий.

Напомним, штрих-коды: зачем нужны и как проверить зашифрованную информацию.

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