Облачные хранилища — незаменимая вещь в современном мире. Удалённый доступ к своим файлам с любого устройства позволяет расширить горизонты обычных жестких дисков. Файловое пространство онлайн дает возможность уберечь данные от внезапной поломки или потери гаджета.

OneDrive («Вандрайв» или «Ван Драйв») — облачный сервис хранения информации, предоставляемый компанией Microsoft. По своим функциям подобный Google Drive и iCloud. Если проще, это виртуальная флэшка, куда люди загружают свою информацию, и открывают себе доступ к ней с любого устройства, будь то компьютер, телефон или планшет. Все данные надежно защищены от злоумышленников.

Доступен OneDrive на Windows, Android, iOS, на некоторых операционных системах он уже предустановлен (например, на «Виндовс 8.1, 10, Xbox One). С его помощью можно не просто сохранять свои документы на удаленный жесткий диск, но и обмениваться контентом с друзьями, родными или коллегами по работе. Также сервис предлагает ряд других полезных функций, например, синхронизировав с облаком свой смартфон, можно больше не беспокоится о потере информации при его поломке или краже, ибо все данные будут сохранены на виртуальном носителе, и защищены паролем.

Начало работы с OneDrive, создание учетной записи

Чтобы стать пользователем «Вандрайв» сервиса, нужно зайти на официальную страницу, пролистать ее вниз и найти надпись «Начало работы с OneDrive», кликаем на «Зарегистрируйтесь бесплатно». Далее заполняем формы, следуя подсказкам. Стоит отметить, что пройти регистрацию получится только через эл. почту Microsoft, ибо никакая другая не подойдет. Такую политику практикует и Google. Зарегистрироваться на их Диске можно только с помощью Gmail почты.

После регистрации переходим непосредственно к настройкам OneDrive. Рассмотрим процесс на примере Windows 10.

Первым делом нужно найти на Панели задач (справа внизу) значок «Вандрайв», если его там нет, ищем в меню Пуск. Запускаем приложение. Если по каким-либо причинам OneDrive не установлен на ПК, загружаем его из «Майкрософт» и устанавливаем.

Через настройки вводим личный эл. адрес (с почты «Майкрософт»).

Кликаем на «Войти», вводим пароль почты.

Нажимаем еще раз «Войти».

После таких несложных манипуляций мы увидим уже папку «Вандрайв». Если она уже была, стоит воспользоваться параметром «Изменить местоположение». Это необходимо для того, чтобы не было проблем с синхронизацией информации. Далее следуем инструкциям, в конце нас приветствует программа, что все прошло успешно.

Чтобы загружать файлы в облако необходимо:

открыть папку OneDrive (быстро сделать это можно через проводник);

скопировать или просто перетащить необходимые файлы в папку OneDrive.

Так, система сохранит файлы на облако, а документы станут доступны на любом вашем устройстве.

Получить доступ к своей информации можно несколькими способами:

через браузер, посетив официальный сайт сервиса Onedrivelive;

непосредственно с папки "OneDrive" на компьютере с ОС «Виндовс»;

через приложение, которое подходит для всех операционных систем.

Если пользовать «Вандрайв» в бесплатном режиме, то будет доступно всего 5 гигабайт памяти. Такого хранилища хватит для небольшого количества фото и файлов. Расширить объем памяти можно и бесплатно, приглашая друзей (500 мегабайт за каждого, максимум — 10 Гб).

Тарифы и возможности OneDrive

Доступные персональные тарифные планы:

базовая версия (5 гигабайт памяти, доступно только хранилище);

OneDrive 100 Гб (доступно только хранилище, стоимость — 59 гривен в месяц);

премиум-план «персональный» (доступно множество дополнительных функций, таких как: автономные папки, ссылки для общего доступа с ограниченным сроком действия и т.д., емкость диска — 1 Тб, стоимость — 189 грн. в месяц, или 1899 в год);

премиум-план «домашний" (доступны все те же функции, что и на предыдущем плане, включая определение злоумышленных программ, восстановление файлов, защиту ссылок паролем и т.д., емкость диска увеличено до 6 Тб, цена — 259 грн. в месяц или 2599 грн. в год).

Также существуют тарифные планы для бизнеса. Это очень удобно, когда весь коллектив может обмениваться файлами в единой системе, сохранять их и защищать от злоумышленников. Базовый тариф — $5 в год с одного пользователя (сотрудника), объем памяти составляет 1 Тб на каждого, объем каждого файла не должен превышать 15 Гб, также имеются и другие ограничения.

Второй тариф — $10 за каждого пользователя в год. Объем памяти в облаке не ограничен, более совершенны механизмы защиты и восстановления файлов.

Третий тариф — премиум, $12,50 с пользователя в год. Предлагается Office 365 Business (включая такие программы как Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, а также ряд дополнительных служб). Список услуг действительно огромен: пользовательские адреса доменов электронной почты (например, имя@название_компании.com), безлимитное количество видеосовещаний, с числом участников до 250 и т.д.

Как отключить или удалить OneDrive

Если хранилище «Вандрайв» не используется и появилось желание его закрыть, легче всего разорвать с ним связь. Также можно на время приостановить процесс синхронизации, и когда понадобиться, возобновить его. Такой метод не приведет к потере личных данных и файлов на диске. Получить к ним доступ можно в любое время, просто посетив официальный сайт OneDrive.com.

Чтобы осуществить разрыв связи потребуется:

найти на панели задач значок OneDrive (отображается в виде белого или синего облака), если его там нет, можно попробовать щелкнуть стрелочку отображения скрытых значков, также приложение может быть просто незапущенным (ищем в поисковике OneDrive, и запускаем его);

далее выбираем «Другое» и переходим в «Параметры»;

на «Учетной записи» находим надпись «Удалить связь».

Удалить «Вандрайв» с Windows 8.1 и некоторых версий Windows 10 невозможно, ибо это часть системы. На других ОС сделать это вполне реально. Но при этом, документы на облаке останутся нетронутыми, их нужно удалять отдельно. Для удаления OneDrive нужно (пример для Windows 10):

ввести в поисковике (меню «Пуск») «Программы», и из перечня выбрать «Установку и удаление программ»;

перейти в раздел «Приложение и функции», найти «Вандрайв» и удалить его.

Чтобы скрыть OneDrive понадобится: открыть параметры приложения и снять все флажки в пункте «Общие». Далее находим пункт синхронизации данных, устанавливаем и убираем флажок (при первом действии, выбираются все пункты, а при снятии снимаются, это облегчит задачу). Кликаем на «Ок». После снова заходим в «Параметры», находим «Учетную запись» и удаляем связь с «Вандрайв». Также можно скрыть приложение в проводнике (вкладка «Общие», пункт «Атрибуты»).

Ответы на распространенные вопросы (FAQ)

Можно ли работать с документами OneDrive в режиме оффлайн? Да. Открыть и изменить файлы можно даже без подключения к сети. При повторном возобновлении связи система обновит все данные.

Где можно найти дополнительную информацию относительно OneDrive? Если нужен ответ на конкретный вопрос, но его нигде нет, можно задать вопрос сообществу Microsoft или обратиться в службу поддержки.

Имеет ли "Вандрайв" ограничения по количеству файлов? Только по объему, в том числе ограничения касаются загружаемых за один раз файлов.

Почему не удается осуществить вход в свой аккаунт? Скорее всего был введен неправильный логин или пароль, требуется тщательно проверить все. Также может отсутствовать доступ к сети (убедитесь, что вы онлайн).

Что такое Outlook.com? Почтовый сервис, новая версия самого популярного ранее Hotmail. Регистрация дает пользователю не только новый адрес, но также возможность получить домен @hotmail.com.

Можно ли скачать фотографии и другие файловые документы с OneDrive? При наличии доступа к диску пользователь может загрузить любой документ, если тот не заблокирован собственником.

Почему на OneDrive снова доступно только 5 Гб? Каждый тариф оплачивается на время (от 1 месяца). По окончанию срока действия тарифа требуется пополнить счет либо пользоваться доступным объемом памяти по хранилищу 5 Гб.

Каждая учетная запись предполагает 5 Гб бесплатной памяти? Да, но, если создать несколько аккаунтов, пользоваться ими будет крайне затруднительно, особенно это касается быстрого скачивания необходимых данных.

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