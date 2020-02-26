Погода в Україні 26 лютого різко зміниться, частина країни заллють дощі, а решта території порадіє весняним «плюсів»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, жителів західної України чекають сильні дощі, однак це не завадить стовпчику термометра прогрітися до 7-14 градусів тепла. Вночі очікується похолодання до 2-7 вище нуля.

На решті території очікується похмура погода без опадів. На півночі повітря прогріється до 8-11 тепла. Вночі похолодає до 2-5 тепла. У центральних регіонах стовпчик термометра прогріється до 10-15 тепла. Вночі похолодає до 2-4 градусів.

Аналогічної погода буде у східній та південній областях України. Там термометр покаже 7-13 градусів тепла вдень. Вночі ж на вулиці буде 2-6 градусів за Цельсієм.

Раніше ми розповідали про те, що погода зійшла з розуму. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, Україну атакують температурні гойдалки.

У понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочать до +1 - +8 градусів. Відомо, що тільки в східній частині країни буде прохолодніше: від 0 до 5 градусів морозу.

Відомо і про потужний циклон Sabine, що стане причиною штормового, місцями ураганного вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи. В Україні ж, десятого лютого також буде вітряно: вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть дуже сильного, до 15-25 м/с, а на Заході і, особливо, в Карпатах до 30 м/с і навіть при 30 м/с.

Нагадаємо, що аномальна зима паде без попередження та доб'є українців: «Може бути небезпечно..».

А ще Politeka писала про те, що найсильніший шторм насувається на Україну, зроблено термінову заяву: "Небезпека очікується...".

Також Politeka повідомляла про те, що з озерами на Одещині сталася катастрофа, страхітливі кадри