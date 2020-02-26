Погода в Украине 26 февраля резко изменится, часть страны зальют дожди, а остальная территория порадуется весенним «плюсам»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, жителей западной Украины ждут сильные дожди, однако это не помешает столбику термометра прогреться до 7-14 градусов тепла. Ночью ожидается похолодание до 2-7 выше нуля.

На остальной части территории ожидается пасмурная погода без осадков. На севере воздух прогреется до 8-11 тепла. Ночью похолодает до 2-5 тепла. В центральных регионах столбик термометра прогреется до 10-15 тепла. Ночью же похолодает до 2-4 градусов.

Аналогичной погода будет в восточной и южной областях Украины. Там термометр покажет 7-13 градусов тепла днем. Ночью же на улице будет 2-6 градусов по Цельсию.

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В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров подскочат до +1 - +8 градусов. Известно, что только в восточной части страны будет прохладнее: от 0 до 5 градусов мороза.

Известно и о мощном циклоне Sabine, что станет причиной штормового, местами ураганного, ветра и сильных осадков во многих странах Европы. В Украине же, десятого февраля также будет ветрено: ветер разгуляется не просто к сильному, а даже очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже при 30 м/с.

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