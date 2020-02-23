Циклон «Юлия» принесет в Украину штормовой ветер с осадками

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook, передает Politeka.net

«24 февраля в течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй половине дня понедельника основной влажный `удар` примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская, Запорожье», - сообщила Диденко.

Синоптик предупредила, что штормовой ветер будет бушевать в большинстве областей Украины, поэтому она призывает украинцев быть осторожными.

В Киев циклон принесет дождь, переходящий в мокрый снег.

«Штормовой северо-западный ветер будет достигать порывов 15-22, а то и больше, метров в секунду. Днем в Киеве осадки ослабнут и прекратятся. Но сильный ветер останется на протяжении всего дня», - отметила Диденко.

Метеоролог призвала всех быть крайне осторожными: избегать неопределенных конструкций, билбордов, высоких старых деревьев , а также хождения под аварийными балконами.

Ранее мы рассказывали о том, что погода сошла с ума. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, Украину атакуют температурные качели.

В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров подскочат до +1 - +8 градусов. Известно, что только в восточной части страны будет прохладнее: от 0 до 5 градусов мороза.

Известно и о мощном циклоне Sabine, что станет причиной штормового, местами ураганного, ветра и сильных осадков во многих странах Европы. В Украине же, десятого февраля также будет ветрено: ветер разгуляется не просто к сильному, а даже очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже при 30 м/с.

Напомним, что аномальная зима обрушится без предупреждения и добьет украинцев: «Может быть опасно..».

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