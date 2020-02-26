Напркінці Масляної настає Прощена неділя. Це дивовижний день, коли люди просять прощення за свої провини, залагоджують навіть найсерйозніші конфлікти. А ще вони залюбки приймають святкові привітання. Дивіться гарні вірші і прозу для всіх близьких.

У 2020 році Прощену неділю відзначають 1 березня. Саме час згадати, що поганого ви зробили за минулий рік. Кому нагрубіянили, з ким посварилися, кому відмовили в допомозі. Можливо, людина вже забув про цих випадках. Тим приємніше йому буде вашу увагу. Пам'ятайте, що не можна відмовляти людям, які просять вибачення у цей день. Не забудьте, якого числа це свято, щоб не упустити шанс помиритися з коханою людиною.

Багато хто задається питанням: як правильно просити вибачення? Найголовніше – щирість. У великих сім'ях звертаються до рідних по старшинству. При цьому першим прощення просить наймолодший, а після нього – голова сімейства. Відповісти можна по-різному. Але традиційна відповідь така: “Господь простить, і я прощаю”.

Як з'явилося Прощену неділю

Кажуть, що колись давно ченці в Палестині і Єгипті проводили Великий піст в пустелі. Вони 40 днів жили і молилися з мінімальною кількістю води і їжі. Так само, як колись Ісус Христос.

Це дуже небезпечне заняття. Кожен рік ченці ризикували загинути під час посту і не дожити до світлого свята Великодня. Тому вони, на всяк випадок, прощалися один з одним, вибачалися за минулі образи і прощали товаришів. Згодом цю близькосхідну традицію перейняли й інші церкви.

Ще одна назва свята – “цілувальник”. Не дивно, адже за старою традицією прийнято тричі цілуватися, коли просиш пробачення. Саме тому краще за все вітати особисто, віч-на-віч.

Привітання у віршах російською

Вірші давно стали одним з кращих способів привітати близьких людей і озвучити побажання. Це красиво, оригінально і просто приємно. Головне, щоб одержувач любив поезію. Пропонуємо вірші про Прощену неділю на різні випадки життя: короткі для зайнятих людей і великі гарні вірші, які можна використовувати замість святкового тосту.

Прощенья попросите вы у всех

За совершённый вами где-то грех.

Он может быть совсем не на виду,

Прощение просите, чтобы отогнать беду.

Я человек, и точно я грешу.

За все у вас прощения прошу.

***

Убегают вдаль года.

Мы так заняты всегда

И порой не замечаем,

Как мы близких обижаем.

Есть чудесное спасенье!

Прощеное воскресенье!

Чтоб прощенья попросить

И обиды отпустить.

***

Друзья, простите мне мои ошибки

И фразы, сказанные невзначай.

Что играл на нервах, как на скрипке,

Что близких обзываю сгоряча.

Я помню неоправданные споры.

И прошу вас всех меня простить

За все ненужные слова и споры.

И больше уж обиды не таить.

***

Пусть будет светлым это воскресенье,

Я искренне прошу у вас прощенья.

Обиды в нашей жизни неизбежны,

И все мы, люди, не безгрешны,

Прошу же все плохое отпустить,

Ссоры и обиды мне простить.

***

Мы глупости порою говорим,

Мы делаем коварные поступки.

На любимых сгоряча ворчим,

Орем друг другу в трубку.

Прощения прошу, тебя любя.

Прости меня сейчас за все обиды.

Прости, что обижала я тебя.

И я прощу за все, чем ты обидел.

***

Есть у нас традиция прощать

Перед тем, как Пост начать —

Душу от обид и гнева,

Мрачных мыслей очищать.

У других просить прощенья,

Получая облегченье,

Как с небес благословенье.

Всех с Прощенным Воскресеньем!

Вірші для привітання українською

Очисти душу і розум,

Прощення у всіх попроси,

І Бог, як дуже попросим,

Сьогодні теж простить!

***

Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,

Вином і млинцями всіх ми пригощаємо.

В Прощену неділю друзів вісх вітаємо,

Просимо пробачення й усіх пробачаємо!

***

Не проста неділя,

Не просто вихідний –

День сьогодні особливий!

Душу для ближніх відкрий.

Ми просимо пробачення,

У Господа і всіх,

Хто має для нас значення.

Спокутуємо гріх.

У Прощену неділю,

Перед самим постом

У прощення я вірю,

Хай це і непросто.

***

Наїдалися млинцями, набирались сили,

Ось і Прощена неділя швидко наступила.

Родичів, сусідів, друзів треба навістити

І у них пробачення чемно попросити.

***

У Прощену неділю

Пробач мене, мій друже.

Я каюся і вірю –

Ты шляхетный дуже!

Від душі тобі бажаю

Любові, миру, процвітання!

Я і сам тебе прощаю.

Прийми мої вітання!

***

Масляна - розговіння!

В Україні свято -

Прощена неділя.

Любі мама й тато,

Пробачте, завинила!

Я ж, в ім'я такого свята,

Щиро всіх простила.

Привітання з Прощеною неділею в прозі

Іноді віршик – не кращий спосіб виразити свої почуття і побажання. Куди простіше і щиріше вибачитися своїми словами. Особливо перед рідними. Якщо людина знаходиться далеко – можна записати для неї відео і відправити по інтернету. Привітання, навіть найсерйозніші, доповнять прикольні картинки.

Сьогодні важливий день – Прощена неділя! Пробач мене, якщо випадково чимось образив чи скривдив. Бажаю, щоб більше жодна образа не отруювала наші відносини. Знай, що я не злюся на тебе і прощаю за всі неприємні слова і вчинки. З Масницею і початком Великого посту!

***

В цю неділю вітаю з Масницею і прошу пробачення за свої вчинки. Вибач, що ображав, лаявся, кричав та обманював. Обіцяю завжди прислухатися до твоїх слів та добирати вирази. Я прощаю тебе за твої помилки і вірю, що вони не повторяться в майбутньому. Нехай Господь подарує тобі здоров'я і благополуччя.

***

Сьогодні не простий день, а Прощена неділя. Буває так, що ображаєш людину, сам того не помічаючи. А буває, що говоримо зопалу і гірко каємося у своїх словах. Всі ми не без гріха, але Господь велить каятися в неправильних вчинках. Я прошу вибачити мене, якщо ненавмисно образив. Вибачаюся за свій нестримний характер і визнаю свою провину. Бажаю вам терпіння і завжди гарного настрою.

***

У Прощену неділю прошу у вас, рідні мої, вибачення за всі помилки. Вибачте мене за слова, вчинки і думки, які могли образити вас. Пам'ятайте, що я вас дуже люблю, ціную і поважаю. Нехай ніякі випадково кинуті фрази більше ніколи нас не сварять. Здоров'я вам, невичерпного оптимізму та впевненості у своїх силах. Зі святом!

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Ось закінчується Масляна і настала Прощена неділя. Саме час пробачити один одному всі образи. Давайте забудемо всі взаємні горя і нерозуміння. Попросимо Господа, відпустити нам наші гріхи, щоб провести Великий піст і Великдень з чистою душею.

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