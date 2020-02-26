Напркінці Масляної настає Прощена неділя. Це дивовижний день, коли люди просять прощення за свої провини, залагоджують навіть найсерйозніші конфлікти. А ще вони залюбки приймають святкові привітання. Дивіться гарні вірші і прозу для всіх близьких.
У 2020 році Прощену неділю відзначають 1 березня. Саме час згадати, що поганого ви зробили за минулий рік. Кому нагрубіянили, з ким посварилися, кому відмовили в допомозі. Можливо, людина вже забув про цих випадках. Тим приємніше йому буде вашу увагу. Пам'ятайте, що не можна відмовляти людям, які просять вибачення у цей день. Не забудьте, якого числа це свято, щоб не упустити шанс помиритися з коханою людиною.
Багато хто задається питанням: як правильно просити вибачення? Найголовніше – щирість. У великих сім'ях звертаються до рідних по старшинству. При цьому першим прощення просить наймолодший, а після нього – голова сімейства. Відповісти можна по-різному. Але традиційна відповідь така: “Господь простить, і я прощаю”.
Переполох на кордоні України, скасування люстрації і удар по Путіну – головне за ніч
Артур Пирожков з дружиною похвалилися красунями-доньками: "Відчуття, що їх мама Орнелла Мутті"
Календар харчування на Великий піст: розклад по днях
Зірка "Величного століття" обтягнула шикарне тіло прозорим мереживом: "Нереальна краса"
Як з'явилося Прощену неділю
Кажуть, що колись давно ченці в Палестині і Єгипті проводили Великий піст в пустелі. Вони 40 днів жили і молилися з мінімальною кількістю води і їжі. Так само, як колись Ісус Христос.
Це дуже небезпечне заняття. Кожен рік ченці ризикували загинути під час посту і не дожити до світлого свята Великодня. Тому вони, на всяк випадок, прощалися один з одним, вибачалися за минулі образи і прощали товаришів. Згодом цю близькосхідну традицію перейняли й інші церкви.
Ще одна назва свята – “цілувальник”. Не дивно, адже за старою традицією прийнято тричі цілуватися, коли просиш пробачення. Саме тому краще за все вітати особисто, віч-на-віч.
Привітання у віршах російською
Вірші давно стали одним з кращих способів привітати близьких людей і озвучити побажання. Це красиво, оригінально і просто приємно. Головне, щоб одержувач любив поезію. Пропонуємо вірші про Прощену неділю на різні випадки життя: короткі для зайнятих людей і великі гарні вірші, які можна використовувати замість святкового тосту.
Прощенья попросите вы у всех
За совершённый вами где-то грех.
Он может быть совсем не на виду,
Прощение просите, чтобы отогнать беду.
Я человек, и точно я грешу.
За все у вас прощения прошу.
***
Убегают вдаль года.
Мы так заняты всегда
И порой не замечаем,
Как мы близких обижаем.
Есть чудесное спасенье!
Прощеное воскресенье!
Чтоб прощенья попросить
И обиды отпустить.
***
Друзья, простите мне мои ошибки
И фразы, сказанные невзначай.
Что играл на нервах, как на скрипке,
Что близких обзываю сгоряча.
Я помню неоправданные споры.
И прошу вас всех меня простить
За все ненужные слова и споры.
И больше уж обиды не таить.
***
Пусть будет светлым это воскресенье,
Я искренне прошу у вас прощенья.
Обиды в нашей жизни неизбежны,
И все мы, люди, не безгрешны,
Прошу же все плохое отпустить,
Ссоры и обиды мне простить.
***
Мы глупости порою говорим,
Мы делаем коварные поступки.
На любимых сгоряча ворчим,
Орем друг другу в трубку.
Прощения прошу, тебя любя.
Прости меня сейчас за все обиды.
Прости, что обижала я тебя.
И я прощу за все, чем ты обидел.
***
Есть у нас традиция прощать
Перед тем, как Пост начать —
Душу от обид и гнева,
Мрачных мыслей очищать.
У других просить прощенья,
Получая облегченье,
Как с небес благословенье.
Всех с Прощенным Воскресеньем!
Вірші для привітання українською
Очисти душу і розум,
Прощення у всіх попроси,
І Бог, як дуже попросим,
Сьогодні теж простить!
***
Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,
Вином і млинцями всіх ми пригощаємо.
В Прощену неділю друзів вісх вітаємо,
Просимо пробачення й усіх пробачаємо!
***
Не проста неділя,
Не просто вихідний –
День сьогодні особливий!
Душу для ближніх відкрий.
Ми просимо пробачення,
У Господа і всіх,
Хто має для нас значення.
Спокутуємо гріх.
У Прощену неділю,
Перед самим постом
У прощення я вірю,
Хай це і непросто.
***
Наїдалися млинцями, набирались сили,
Ось і Прощена неділя швидко наступила.
Родичів, сусідів, друзів треба навістити
І у них пробачення чемно попросити.
***
У Прощену неділю
Пробач мене, мій друже.
Я каюся і вірю –
Ты шляхетный дуже!
Від душі тобі бажаю
Любові, миру, процвітання!
Я і сам тебе прощаю.
Прийми мої вітання!
***
Масляна - розговіння!
В Україні свято -
Прощена неділя.
Любі мама й тато,
Пробачте, завинила!
Я ж, в ім'я такого свята,
Щиро всіх простила.
Привітання з Прощеною неділею в прозі
Іноді віршик – не кращий спосіб виразити свої почуття і побажання. Куди простіше і щиріше вибачитися своїми словами. Особливо перед рідними. Якщо людина знаходиться далеко – можна записати для неї відео і відправити по інтернету. Привітання, навіть найсерйозніші, доповнять прикольні картинки.
Сьогодні важливий день – Прощена неділя! Пробач мене, якщо випадково чимось образив чи скривдив. Бажаю, щоб більше жодна образа не отруювала наші відносини. Знай, що я не злюся на тебе і прощаю за всі неприємні слова і вчинки. З Масницею і початком Великого посту!
***
В цю неділю вітаю з Масницею і прошу пробачення за свої вчинки. Вибач, що ображав, лаявся, кричав та обманював. Обіцяю завжди прислухатися до твоїх слів та добирати вирази. Я прощаю тебе за твої помилки і вірю, що вони не повторяться в майбутньому. Нехай Господь подарує тобі здоров'я і благополуччя.
***
Сьогодні не простий день, а Прощена неділя. Буває так, що ображаєш людину, сам того не помічаючи. А буває, що говоримо зопалу і гірко каємося у своїх словах. Всі ми не без гріха, але Господь велить каятися в неправильних вчинках. Я прошу вибачити мене, якщо ненавмисно образив. Вибачаюся за свій нестримний характер і визнаю свою провину. Бажаю вам терпіння і завжди гарного настрою.
***
У Прощену неділю прошу у вас, рідні мої, вибачення за всі помилки. Вибачте мене за слова, вчинки і думки, які могли образити вас. Пам'ятайте, що я вас дуже люблю, ціную і поважаю. Нехай ніякі випадково кинуті фрази більше ніколи нас не сварять. Здоров'я вам, невичерпного оптимізму та впевненості у своїх силах. Зі святом!
***
Ось закінчується Масляна і настала Прощена неділя. Саме час пробачити один одному всі образи. Давайте забудемо всі взаємні горя і нерозуміння. Попросимо Господа, відпустити нам наші гріхи, щоб провести Великий піст і Великдень з чистою душею.
Нагадаємо, Масляна 2020: історія, звичаї, прикмети, коли відзначати і чого не можна робити.
Як повідомляла Politeka, коли настане православна, католицька і єврейська Пасха в 2020 році.
Також Politeka публікувала календар харчування на Великий піст: розклад по днях.