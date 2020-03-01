Великий пост, в першу чергу, покликаний очистити душу людини. Відмова від більшості звичних страв — це далеко не все, що повинен робити християнин в цей час. Це буде марно, якщо на душі лежить образа або почуття провини. Саме тому існує Прощена неділя, коли люди намагаються позбутися цього «тягаря за душею».

Прощена неділя — це останній день Масляної і переддень Великого посту. Це свято не зафіксоване за конкретною датою календаря і кожен рік змінюється в залежності від Великодня. У 2020 році Прощена неділя випала на 1 березня. В цей день у церквах буде читатися Євангеліє (Нагірна Проповідь), всі присутні і служителі храму будуть просити один в одного прощення.

Таке духовне очищення повинно бути підкріплено сповіддю, покаянням в гріхах своїх. Всі слова і вчинки в цей день повинні йти від серця, бути щирими. Через це буває дуже важко правильно попросити прощення, а особливо відповісти, тим більше, якщо бажання прощати кривдника немає, і душу "гризе" образа.

Як попросити вибачення

Насамперед важливо усвідомити, коли людина щиро вибачається, кається у скоєному, вона не просить суду або розбору ситуації, а визнає, що доставила біль, і шкодує про це. І мова тут йде не стільки про формулювання, правильну фразу або посилання, яке принесе плюс в карму. Просити прощення потрібно душею і тільки з благими намірами.

Кожне вибачення спочатку надсилається Господу, за гріхи і злі помисли. Так, передусім просимо у Всевишнього сил на покаяння і духовне очищення, сповідуємося, і вже потім звертаємося до всіх, кому коли-небудь заподіювали біль і страждання. Важливо давати собі звіт, що деякі проступки помічає лише один — скривджений, і винуватець може навіть не знати про те, що заподіяв негатив. Саме тому люди просять вибачення у всіх своїх друзів і близьких.

Часом буває важко підібрати слова, особливо, якщо ситуація серйозна. У таких випадках можна запозичити приклади з Інтернету і вкласти в них свій сенс і душу.

«В Прощеній неділі є те світло, яке відкриває очі на свої злодіяння. Сьогодні я багато чого усвідомив, пробач мене за все, за ту біль, яку я тобі заподіяв, за образи і печаль, що ти відчував(ла). Слова важко підібрати, але, коли говорять серце і душа, все і так зрозуміло, сподіваюся, ти це відчуваєш».

Що таке щире вибачення? Це не просто усвідомлення своєї провини і жаль про те, що трапилося, перш за все, це обіцянка того, що такого вчинку, або навіть схожого, і в думках не буде. Далеко не завжди вдається виконати таку внутрішню обіцянку. Наприклад, «пробач, що підвищив на тебе голос», швидше за все, це повториться. У таких випадках потрібно формулювати думку більш конкретно: «я щиро жалкую, що підвищив на тебе голос, і обіцяю, що кожен раз буду намагатися не повторювати це».

Багато хто задається питанням, а як попросити вибачення, якщо людини вже немає в світі живих? Є кілька способів. Перший — звернутися до покійного через Отця небесного, а саме — молитву. При цьому, варто також відвідати могилу і попросити вибачення в голос. Варто відвідати церкву і поставити свічку за упокій.

Цікавий факт, що звичай просити прощення перед постом прийшов до нас із стародавнього Єгипту (за деякими даними з Палестини). Коли ченці відправлялися в пустелю на сорокаденний піст, наслідуючи приклад Ісуса Христа, вони як перед смертю (через майбутні небезпеки) просили один у одного вибачення. Це найкраща відповідь на питання: «як краще попросити прощення», — немов вирушаючи в останню путь.

Як і що відповідати на вибачення

У Прощену неділю заборонено відмовляти тим, хто просить прощення. Це правило часом викликає серйозні внутрішні конфлікти у людей, наприклад, «ну як же я його прощу, адже він вбив мою собаку». В цьому випадку потрібно зрозуміти одну істину, що всі ми грішні, і не нам судити один одного, і постанемо ми перед Господом, Великий суд на нас чекає.

Так, на слова того, хто просить пробачення, потрібно відповідати: «Бог простить, і я прощаю», «Бог тобі суддя, не я, я зла на тебе не тримаю, і не ображаюся, адже всі ми грішні, і це добре, що ти покаявся, і ти мене прости, за злість, що я відчував».

Відповісти позитивно можна і коли злість кипить всередині, але все це повинно бути максимально щиро і чесно, наприклад, «я дуже злий на тебе, але це не виправдовує мене, я приймаю твої вибачення, і сподіваюся, що вони були щирими».

Також потрібно розуміти, що далеко не кожен знає, як просити вибачення, і може наговорити багато зайвого, піддавшись емоціям. Враховуючи це, потрібно заздалегідь підготувати кілька гарних вивертів, щоб уникнути незручних ситуацій. Такими прийомами можуть бути жарти, тематичні віршики або прості фрази, наприклад, «я все розумію і бачу, що ти щирий зі мною, я не тримаю на тебе зла, і також прошу пробачити мене».

Що можна і чого не можна робити в Прощену неділю

Що не можна робити на Прощену неділю, так це залишатися з «каменем за душею». Відпускаючи образи, ви не тільки очищаєте свою душу, але і знімаєте величезне навантаження з організму (згідно психосоматичним дослідженям). Крім того, заборонено: пити алкоголь, лихословити, об'їдатися, скаржитися, сваритися, спати до півночі (щоб уникнути нападу лихоманки-кумохи). Попрощатися з Масляною потрібно зі світлими думками та чистим серцем.

Також багатьох цікавить питання: «чи можна працювати»? Відповідь очевидна — ні, краще уникнути будь-яких справ, навіть по господарству (їсти готувати можна). Краще зосередитися на розвагах і спалюванні опудала, бо Масляна завершується саме цією масштабною дією, проводжанням зими і зла, очищенням дороги весні і врожаю.

Головне, що варто робити в цей день, це радіти і відпочивати. Можна також привітати всіх з Прощеною неділею, надіслати рідним і близьким красиві листівки та побажання. Яке відправити побажання? Наприклад, очистити душу й тіло від зла, хвороб, негативу, бути щасливими, янгольського захисту і т.д.

Також можна придивлятись до прикмет, чи буде тепло чи холодно, чи варто очікувати хороший урожай. Такі традиції збереглися ще з язичницьких часів, тому не варто недооцінювати уми наших предків. Вони точно могли передбачити, якого числа піде сніг, або настануть морози.

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