Вже з 1 березня українці зможуть в'їжджати в Росію тільки за закордонними паспортами, а також почнуть отримувати збільшену допомогу по безробіттю

Перший місяць весни принесе для українців відразу кілька важливих змін.

Зокрема, з 1 березня для перетину кордону з Росією громадянам України знадобиться закордонний паспорт. При цьому ті, хто вже знаходиться в сусідній країні, але виїжджав за внутрішніми паспортами або свідоцтвом про народження, зможуть повернутися на батьківщину по цим документам.

Крім того, з наступного місяця в Україні зросте допомога по безробіттю. Тепер її мінімальний розмір з урахуванням страхового стажу становитиме не 1630 грн, а 1800 грн. Для тих, хто отримує виплати без страхового стажу, мінімальний розмір допомоги збільшиться з 610 до 650 грн.

Також з 1 березня «Укртелеком» планує підвищити свої тарифи. Тепер абонплата за стаціонарний телефон буде складати на 54,28 грн, а 59,71 грн. Також зростуть тарифи на інтернет-послугу «Домашній базовий» з 94 до 117 грн і план «Домашній безлімітний» з 99 до 123 грн.

Ще одна зміна чекає на українців на Донбасі. З 1 березня місцеві пункти пропуску переходять на весняний графік роботи. Це означає, що тепер пішоходів і транспорт будуть пропускати з 7:00 до 18:30. Раніше КПВВ працювали з 08:00 до 17:00.

Крім того, очікується, що в березні відбудеться автоматична індексація пенсій. Вона торкнеться близько 10 мільйонів українських пенсіонерів. В рамках перерахунку пенсії повинні в середньому зрости на 10-12%.

Надбавки отримають ті, хто отримують пенсії за віком; по інвалідності (додадуть 264 грн - з 2641 до 2905 грн); у зв'язку з втратою годувальника (надбавка 291 грн - з 2916 до 3207 грн); за вислугою років (плюс 450 грн - з 4500 грн до 4950 грн). А також пенсіонери, військовослужбовці строкової служби, звільнені з військової служби, та чорнобильці-ліквідатори.

При цьому раніше зазначалося, що індексація може не відбутися через те, що Пенсійний фонд поки не отримав від Кабміну відповідного розпорядження.

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