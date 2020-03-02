Скандально відомий російський актор Михайло Пореченков 2 березня відзначає день народження, йому виповнюється 51 рік

Як відомо, Пореченков оголошений в розшук СБУ за підозрою в скоєнні терористичного акту або загрози його вчинення: восени 2014 року актор разом з бойовиками «ДНР» стріляв з кулемета по позиціях українських військових в Донецькому аеропорту. Після цього на Пореченкова обрушився шквал критики та обурення, причому не тільки в Україні, але і за її межами, а кар'єра артиста пішла на спад. (Щоб переглянути фото та відео - проскролльте вниз).

Так, ще до березня 2014 Михайло Пореченков разом з іншими російськими діячами культури підтримав анексію Криму, підписавши лист на підтримку дій Володимира Путіна в Україні.

Він не раз висловлювався на підтримку окупантів «ДНР» і «ЛНР». Так, Пореченков вважає, що українці разом з США ганебно ставляться до росіян.

А 30 жовтня 2014 року у мережі з'явилося відео під назвою "Пореченков в Донецькому аеропорту", на якому актор у захисному шоломі з написом PRESS стріляє з великокаліберного кулемета «Скеля» по позиціях українських військових.

"Перемир'я (сміється)?. Нормальне враження, робочий. Головне – не здаватися. Я – за вас. Приїхали підтримати, щоб знали, що там – багато людей з вами. По-справжньому переживають, хвилюються", – сказав бойовикам Пореченков.

За стрілянину по позиціях ВСУ окупанти нагородили Пореченкова званням "народний артист ДНР".

СБУ оголосила його в розшук. Пореченков віднесений до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Крім того, Міністерство культури України внесло його в свій "чорний список".

При цьому відомо, що перебуваючи в гостях у окупантів, актор зізнався на камеру, що вже стріляв так і в 2008 році в Цхінвалі під час російсько-грузинського конфлікту по позиціях грузинських військових.

"Я вже настрелялся з "восьмого" року в Цхінвалі", – сказав Пореченков, маючи на увазі російсько-грузинську війну 2008 року.

У цьому ж інтерв'ю Пореченков заявив, що відео було постановочним, а патрони – холостими.

Однак твердження про постановочности і холостих патронів пізніше спростували експерти. А в 2016 році повідомлялося, що бійці ВСУ відбили у бойовиків "кулемет Пореченкова".

Після скандалу особовий склад батальйону "Луганськ-1" оголосив у власний розшук Пореченкова.

У свою чергу Держагентство України з питань кіно скасувало або відмовило у державній реєстрації 69 фільмів з участю Пореченкова.

А в листопаді 2014 року в Московському художньому театрі після вистави "Трамвай "Бажання"", в якій брав участь Михайло Пореченков, російська активістка Катерина Мальдон зі словами "На, Міша, постріляй! Любиш українців стріляти? Пристрель мене!" кинула акторові "нагородний пістолет". Разом з пістолетом вона кинула Пореченкову медаль "За Лугандон".

Крім того, в листопаді 2014-го влади Латвії оголосила актора Михайла Пореченкова персоною нон грата, про чим повідомив міністр закордонних справ країни Едгар Ринкевичс.

Ганьба Пореченкова досяг і Білорусі. На початку березня 2015 році на кіностудії "Білорусьфільм" відмовилися працювати з актором. Костюмери, гримери та інші працівники поклали заяву на стіл директора "Білорусьфільму" про відмову роботи з Пореченковим, який перебуває в міжнародному розшуку.

Нагадаємо, Пореченкова наздогнала розплата за підтримку бойовиків.

Як повідомляла Politeka, скандальний Пореченков поплатився за підтримку терористів: «Більше нікому не потрібен».

Також Politeka писала, що російський актор порушив державний кордон України.