Українська співачка Ані Лорак , яка давно живе і працює в Москві, висловилася про ситуацію на батьківщині

За її словами, Україна зараз нагадує "хвору матір" і вона не побачила нічого поганого в тому, що виступає в Росії.

"Як можна артистові вказувати, де йому виступати? Чому моїх друзів тепер називають ворогами? У мене в голові це не вкладається. Я ніколи не ділила людей за національною ознакою і ніколи цього робити не буду, для мене немає "своїх" і "чужих" глядачів. Всі люди брати. Тим більше росіяни і українці, дружні, братерські народи споконвіку. Зараз нас хтось хоче посварити, але їм це не вдасться. Люди розумніші, ніж здається політикам, вони все одно спілкуються, все одно люблять один одного. Пройде час, і ми знову будемо разом", - впевнена співачка.

Свій відмова від проведення концертів в Україні вона пояснила досить дивним чином:

"Ні, це зараз неможливо: країна розірвана на частини, Україна знаходиться в такому емоційному потрясінні від того, що відбувається і такому нестабільному економічному стані, що, мені здається, людям не до концертів. Зараз мої співвітчизники вирішують інші питання - чим нагодувати дітей, як зустріти зиму. І як вижити. Так, я розумію, що багато моїх шанувальників віддали б останнє, щоб купити квиток, але я хочу, щоб вони зробили це? Ні, не хочу ", - сказала Лорак.





Раніше Ігор Кондратюк висловив свою думку з приводу українських артистів, які гастролюють в Росії.

Український популярний телеведучий зазначив, що вже давно не стежить за творчістю Ані Лорак та Світлани Лободи, вони для нього просто не існують, так як співають і розважають публіку у країні-агресора. Також він заявив, що український шоу-бізнес розвивається за своїми законами і йому це подобається.

Нагадаємо, що з початком війни на Донбасі в 2014 році, Ані Лорак не припинила свої виступи в Росії, а навпаки збільшили кількість гастролей.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак опинилася без штанів перед знаменитим красенем.

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