Украинская певица Ани Лорак , которая давно живет и работает в Москве, высказалась о ситуации на родине

По ее словам, Украина сейчас напоминает "больную мать" и она не увидела ничего зазорного в том, что выступает в России.

"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей. Все люди братья. Тем более русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков. Сейчас нас кто-то хочет поссорить, но им это не удастся. Люди умнее, чем кажется политикам, они все равно общаются, все равно любят друг друга. Пройдет время, и мы снова будем вместе", - уверена певица.

Свой отказ от проведения концертов в Украине она объяснила довольно странным образом:

"Нет, это сейчас невозможно: страна разорвана на части, Украина находится в таком эмоциональном потрясении от того, что происходит и таком нестабильном экономическом положении, что, мне кажется, людям не до концертов. Сейчас мои соотечественники решают другие вопросы - чем накормить детей, как встретить зиму. И как выжить. Да, я понимаю, что много моих поклонников отдали бы последнее, чтобы купить билет, но хочу ли я, чтобы они сделали это? Нет, не хочу ", - заключила Лорак.





Ранее Игорь Кондратюк высказал свое мнение по поводу украинских артистов, гастролирующих в России.

Украинский популярный телеведущий отметил, то уже давно не следит за творчеством Ани Лорак и Светланы Лободы, они для него просто не существуют, так как поют и развлекают публику в стране-агрессоре. Также он заявил, что украинский шоу-бизнес развивается по своим законам и ему это нравится.

Напомним, что с началом войны на Донбассе в 2014 году, Ани Лорак не прекратила свои выступления в России а наоборот увеличили количество гастролей.





Напомним, что недавно Ани Лорак оказалась без штанов перед знаменитым красавцем.

Ранее Politeka писала, что Лорак в спортивных штанах удивила резкой сменой имиджа.

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности.









