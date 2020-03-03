Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в Москве, высказалась о ситуации на родине
Ее слова передает depo.ua.
По ее словам, Украина сейчас напоминает "больную мать" и она не увидела ничего зазорного в том, что выступает в России.
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"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей. Все люди братья. Тем более русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков. Сейчас нас кто-то хочет поссорить, но им это не удастся. Люди умнее, чем кажется политикам, они все равно общаются, все равно любят друг друга. Пройдет время, и мы снова будем вместе", - уверена певица.
Свой отказ от проведения концертов в Украине она объяснила довольно странным образом:
"Нет, это сейчас невозможно: страна разорвана на части, Украина находится в таком эмоциональном потрясении от того, что происходит и таком нестабильном экономическом положении, что, мне кажется, людям не до концертов. Сейчас мои соотечественники решают другие вопросы - чем накормить детей, как встретить зиму. И как выжить. Да, я понимаю, что много моих поклонников отдали бы последнее, чтобы купить билет, но хочу ли я, чтобы они сделали это? Нет, не хочу ", - заключила Лорак.
Ранее Игорь Кондратюк высказал свое мнение по поводу украинских артистов, гастролирующих в России.
Украинский популярный телеведущий отметил, то уже давно не следит за творчеством Ани Лорак и Светланы Лободы, они для него просто не существуют, так как поют и развлекают публику в стране-агрессоре. Также он заявил, что украинский шоу-бизнес развивается по своим законам и ему это нравится.
Напомним, что с началом войны на Донбассе в 2014 году, Ани Лорак не прекратила свои выступления в России а наоборот увеличили количество гастролей.
Напомним, что недавно Ани Лорак оказалась без штанов перед знаменитым красавцем.
Ранее Politeka писала, что Лорак в спортивных штанах удивила резкой сменой имиджа.
Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности.