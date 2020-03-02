Мурат Налчаджиоглу наконец смог воссоединиться со своей наследницей

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально развелись зимой 2019 года, а поводом послужило видео, на котором было видно, как муж певицы развлекался в клубе в компании молодой девушки.

Тогда в шоу-бизнесе вспыхнул небывалый скандал и поползли слухи, что Мурат давно изменяет Ани Лорак, которая постоянно в разъездах.

После оформления развода Налчаджиоглу хотел судиться за имущество артистки, однако передумал и отозвал иск.

Не исключено, что решение Мурата повлияло на то, что бывшие супруги остались друзьями ради общей дочери Софии.

Девочка живет и учится в Москве, а вот ее папа проживает в Киеве. Чтобы встретиться с отцом, София отправилась в украинскую столицу.

В своем личном Instagram Мурат Налчаджиоглу опубликовал ряд фотографий, на которых продемонстрировал, как проводит день с единственной наследницей. Сперва они отправились в развлекательный центр, а потом зашли перекусить. Разумеется, Мурат и София заглянули в один из магазинов игрушек.

"Я в клубе с друзьями. Лучшая вечеринка за все время", - подписал Мурат одну из Stories.

Ранее мы рассказывали о том, что Ани Лорак обвинила своего экс-мужа Мурата в неверности. Пара рассталась в январе прошлого года. Но томиться в одиночестве Ани долго не пришлось, так как уже через полгода она появилась в компании с любовником, который младше ее на 14 лет.

Поклонники и коллеги неоднозначно отнеслись к выбору Лорак. Тем не менее, звезда часто берет Егора с собой на гастроли.

Однажды, когда они вместе с другими артистами летели на самолете, произошел интересный эпизод. Ани разместилась поудобнее в кресле и уже готовилась уснуть, как ее потревожил певец Николай Басков с телефоном в руках. Последний ненароком заснял и любовника Лорак, расположившегося в кресле напротив. Егор запрятал лицо под кепкой и натянул капюшон.

Напомним, что недавно Ани Лорак оказалась без штанов перед знаменитым красавцем.

Ранее Politeka писала, что Лорак в спортивных штанах удивила резкой сменой имиджа.

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности.