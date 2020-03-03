Фахівці організували масштабний карантин через українця, у якого зафіксували коронавірус
Про це повідомляють високопоставлені джерела в МОЗ і РНБО, передає Обозреватель.
Повідомляється, що медики ізолювали разом з першим офіційним пацієнтом, у якого зафіксували коронавірус, ще 35 чоловік.
Всі ізольовані були поміщені в обсервацію на 14 днів.
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Співрозмовники у відомствах підкреслили, що заражений контактував з усіма цими людьми. Причому найбільше – зі своєю дружиною.
Її нібито теж госпіталізували, однак симптомів вірусу у жінки поки не спостерігається. Хоча раніше на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віталій Ляшко заявив, що жінка перебуває в самоізоляції у власній квартирі.
Інсайдер також додав, що всіх пацієнтів закрили в різних місцях, щоб уникнути масштабної паніки.
Люди, яких помістили на 14-денний карантин, будуть постійно знаходиться під контролем медиків.
У чоловіка, який самостійно звернувся до лікаря і у якого діагностували коронавірус, була температура 37,2 і кашель.
"Набрав лікаря і сказав, що йому погано. До нього приїхала інфекціоніст і забрала його в лікарню", – додав обізнане джерело.
Раніше ми розповідали про те, що в Україні офіційно зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом. За словами заступника голови МОЗ Віталія Ляшко, перший випадок зареєстровано у Чернівцях.
Смертельний коронавірус COVID-19 був виявлений у чоловіка, який приїхав з Румунії.
"Вірус знайшли у чоловіка, який приїхав в Україну на машині з Румунії. Туди він прилетів з Італії, де зараз вирує епідемія COVID-19. Зараз чоловік госпіталізований. Контактних осіб небагато, вони всі відомі епідеміологам, зараз вони перебувають у режимі самоізоляції", – наголосив заступник глави МОЗ.
Він також додав, що дружина чоловіка, у якого зафіксували коронавірус, знаходиться в самоізоляції, і з нею на зв'язку постійно знаходяться медики.
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