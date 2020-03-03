Специалисты организовали масштабный карантин из-за украинца, у которого зафиксировали коронавирус
Об этом сообщают высокопоставленные источники в МОЗ и СНБО, передает Обозреватель.
Сообщается, что медики изолировали вместе с первым официальным пациентов, у которого зафиксировали коронавирус, еще 35 человек.
Все изолированные были помещены в обсервацию на 14 дней.
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Собеседники в ведомствах подчеркнули, что зараженный контактировал со всеми этими людьми. Причем наибольше – со своей женой.
Ее якобы тоже госпитализировали, однако симптомов вируса у женщины пока не наблюдается. Хотя ранее на брифинге замминистра здравоохранения Виталий Ляшко заявил, что женщина находится в самоизоляции в собственной квартире.
Инсайдер также добавил, что всех пациентов закрыли в разных местах, чтобы избежать масштабной паники.
Люди, которых поместили на 14-дневный карантин, будут постоянно находится под контролем медиков.
У мужчины, который самостоятельно обратился к лечащему врачу и у которого диагностировали коронавирус, была температура 37,2 и кашель.
"Набрал врача и сказал, что ему плохо. К нему приехала инфекционист и забрала его в больницу", – добавил осведомленный источник.
Ранее мы рассказывали о том, что в Украине официально зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. По словам замглавы МОЗ Виталия Ляшко, первый случай зарегистрирован в Черновцах.
Смертельный коронавирус COVID-19 был обнаружен у мужчины, который приехал из Румынии.
"Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где сейчас бушует эпидемия COVID-19. Сейчас мужчина госпитализирован. Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", – подчеркнул замглавы МОЗ.
Он также добавил, что супруга мужчины, у которого зафиксировали коронавирус, находится в самоизоляции, и с ней на связи постоянно находятся медики.
Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.
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