Чоловік, якого раніше вилікували від коронавірусу Covid-19, раптово помер у китайському Ухані

Через кілька днів після того, як його виписали з лікарні, його самопочуття погіршилося. 36-річний Лі Лян відчув сухість у горлі, а згодом і нудоту. Про це повідомляє South China Morning Post.

Дружина померлого розповіла, що він заразився коронавірусом на початку лютого. Вже 12 лютого його госпіталізували з "легкими і середніми" симптомами. Через 2 тижні медики констатували: пацієнт видужав, його виписали з лікарні.

Проте 2 березня Чи Ляну різко стало гірше. Після таких симптомів, як сухість в горлі та нудота, він повторно звернувся за допомогою до лікарів. Однак вже ввечері 2 березня несподівано помер.

У свідоцтві про смерть причиною летального результату медики вказали Covid-19.

Варто відзначити, що медустанова, в якому лікувався Лян, оприлюднило екстрене повідомлення про те, що все більше виписаних пацієнтів повторно звертаються з симптомами коронавіруса. Від 5 березня лікарня почне проводити тести на антитіла у всіх пацієнтів перед випискою, щоб забезпечити їх повне одужання.

У цілому вилікуватися від коронавіруса вдалося 52 тисячам 45 пацієнтам. З моменту виявлення вірусу на території Китаю заразилося 80 тисяч 409 осіб. За весь час від вірусу померли 3012 осіб.

Додамо також, що в Чернівцях в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували ще чотирьох жителів з ознаками інфекційного захворювання. Про це повідомили у Чернівецькій облдержадміністрації.

Зразки аналізів відправили у вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я для тестування на наявність Сovid-19.

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