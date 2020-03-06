Спецоперація з ліквідації терориста Михайла Толстих, більше відомого як Гіві, готувалася два роки, а на її реалізацію пішло близько 10 днів

Про це інтерв'ю Юрію Бутусову розповів військовослужбовець ЗСУ, боєць 8-го полку спецназу Олег Сугерей.

За його словами, не останню роль у ліквідації бойовика 8 лютого 2017 року зіграла слабкість Гіві до жіночої статі. Адже вибухівку, що буквально рознесла штабний кабінет терориста на закритій військовій базі, напередодні ввечері залишила там одна зі «жриць кохання».

Дівчина, яка була агентом українських спецслужб, змогла потрапити до найближчого оточення бойовика, який після вбивства Арсена Павлова (Мотороли) намагався нікуди зі свого кабінету без крайньої потреби не виходити і зайвий раз не ризикувати.

Однак у Товстих була слабкість до дівчат легкої поведінки, тому путан йому привозили прямо на роботу.

Як повідомляли пропагандистські ЗМІ, напередодні загибелі до нього в кабінет пройшла 20-річна студентка київського вузу по імені Анастасія та залишила вибуховий пристрій, що в шість годин ранку наступного дня привели в дію дистанційно.

Дівчина, яку бойовики відразу запідозрили в причетності до вбивства терориста, швидко покинула територію «республіки.

Колишня «заступник начальника» батальйону «Сомалі», яким командував Гіві, Оксана Дорош розповіла пропагандистам, що дівчина сама «нав'язувалася», дзвонила, намагалася приїхати до Михайла і була ініціатором «романтичних зустрічей». Дорош проводила Настю до Гіві, проте ніколи її не перевіряла, оскільки таким був наказ самого Толстих. Вона додала, що та приходила неодноразово.

Олег Сугерей розповів, що саме він повинен був забезпечувати прикриття і відхід "відомої блондинки". У свою чергу росіяни вважають, що агент СБУ прибув у Донецьк з дівчиною, яка була на зв'язку в Настею.

За словами Сугерея, одну з дівчат відвезли з Донецька на підконтрольну владі територію відразу, а другу – 11 лютого, в день, коли ховали бойовика. Сам Олег поїхав десь через тиждень.

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