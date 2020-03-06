Спецоперация по ликвидации террориста Михаила Толстых, больше известного как Гиви, готовилась два года, а на ее реализацию ушло около 10 дней

Об этом в интервью Юрию Бутусову рассказал военнослужащий ВСУ, боец 8-го полка спецназа Олег Сугерей.

По его словам, не последнюю роль в ликвидации боевика 8 февраля 2017 года сыграла слабость Гиви к женскому полу. Ведь взрывчатку, которая буквально разнесла штабной кабинет террориста на охраняемой военной базе, накануне вечером оставила там одна из «жриц любви».

Девушка, которая была агентом украинских спецслужб, смогла внедриться в ближайшее окружение боевика, который после убийства Арсена Павлова (Моторолы) старался никуда из своего кабинета без крайней надобности не выходить и лишний раз не рисковать.

Однако у Толстых была слабость к девушкам легкого поведения, поэтому путан ему привозили прямо на работу.

Как сообщали пропагандистские СМИ, накануне гибели к нему в кабинет прошла 20-летняя студентка киевского вуза по имени Анастасия и оставила взрывное устройство, которое в шесть часов утра следующего дня привели в действие дистанционно.

Девушка, которую боевики сразу заподозрили в причастности к убийству террориста, быстро покинула территорию «республики.

Бывшая «замначальника» батальона «Сомали», которым командовал Гиви, Оксана Дорош рассказала пропагандистам, что девушка сама «навязывалась», звонила, пыталась приехать к Михаилу и была инициатором «романтических встреч». Дорош проводила Настю к Гиви, однако никогда ее не проверяла, поскольку таковым был приказ самого Толстых. Она добавила, что та приходила неоднократно.

Олег Сугерей рассказал, что именно он должен был обеспечивать прикрытие и отход "известной блондинки". В свою очередь россияне считают, что агент СБУ прибыл в Донецк с девушкой, которая была на связи в Настей.

По словам Сугерея, одну из девушек увезли из Донецка на подконтрольную украинским властям территорию сразу, а вторую – 11 февраля, в день, когда хоронили боевика. Сам Олег уехал где-то через неделю.

Напомним, коллега Путина случайно выдал правду о ликвидации Захарченко.

Как сообщала Politeka, ВСУ феерически разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.

Также Politeka писала, что группировки Моторолы и Гиви располагались в церквях МП.