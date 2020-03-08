8 березня прийнято вітати всіх жінок з великим святом – Міжнародним жіночим днем. Кожна дівчина, родичка, подруга або дружина чекає теплих слів. Але іноді просто не знаєш, що казати і чого побажати близькій людині. Пропонуємо свої варіанти душевних побажань з 8 березня у віршах і прозі.

Історія свята розпочалася в 1910 році. Відома комуністка з Німеччини Клара Цеткін виступила на форумі жінок в датському Копенгагені і запропонувала призначити Міжнародний день солідарності жінок. Дату, 8 березня, приурочили до страйку текстильниць в США – так званого “маршу порожніх каструль”. Клара Цеткін вважала, що в цей день жінкам потрібно збиратися на мітинги і привертати увагу до своїх проблем. З часом свято стало просто Міжнародним жіночим днем, коли жінки просто приймають поздоровлення і радіють чоловічій увазі.

Привітати можна самими різними способами. Самим близьким зазвичай підбирають приємний подарунок. Жінок навколо багато, а грошей на всіх не напасешся. Зате для кожної знайомої можна підготувати гарні привітання: короткі, довгі, жартівливі й зворушливі.

Дитячі привітання з 8 березня

До традиції вітати прекрасну половину людства привчають навіть малюків. Діти розповідають вірші мамі, бабусі, сестри, тітки, хрещеною і іншим близьким родичам. Школярі дарують приємні подарунки і зачитують привітання для своїх однокласниць і вчителів, своєї першої коханої. Кожен хлопчик може вивчити короткий чотиривірш і зачитати його вихователів у дитячому садку.

Близьким, вчителям і однокласницям таке привітання запам'ятається надовго. Пам'ятайте, що вчителю варто підготувати окремий вірш. Ось декілька віршів для найменших дітей і школярів.

Матусю свою рідненьку

Вісім разів я поцілую,

Пригорну щосили неньку,

Вісім раз скажу: «Люблю я!».

«З 8 Березня!» — прокричу.

У хороводі закручу,

Побажаю бути веселою,

Завжди багатою, здоровою.

***

Я привітаю матусю,

Подарую квітку!

І до неї притулюся:

Чого ж іще хотіти?

Допоможу прибратися,

Посуд весь помию.

Не буду дуже бавиться,

А стіл смачний накрию!

***

Наші дівчатка – найкращі,

Красивіших в світі не буває

В нашій школі – найкрутіші.

І весь клас знає про це!

З 8 березня вас вітаємо

У навчанні тільки успіхів бажаємо.

Щоб отримували лише “відмінно”,

Й краса була справжня, нетлінна.

***

З 8 Березня вітаємо

Однокласниць наших!

В цей день ми побажаємо

Контрольних найлегших,

Щастя і великої удачі,

Радості й зростання.

Нехай вирішуються задачі,

Виконуються бажання!

***

Ходимо разом на уроки

І домашку ми здаємо.

Вчимося всякому потрохи

І пізнаємо наш світ.

А тепер вас вітаємо

З чудовим святом весни,

Квіти вам щиро вручаємо

Як богиням краси.

***

Я дуже люблю матусю,

Міцно обіймаю!

Я з ранку не барюся!

Маму вітаю.

Привітання мамі у віршах

Мати, як ніхто, заслуговує на увагу і привітання. Вони завжди раді увазі сина чи дочки, а вже 8 березня – особливо. У цей день можна підняти настрій улюбленої свекрухи або тещі. Як правило, дорослі люди особливо цінують листівки. Краще купувати порожні і від руки вписувати зворушливі рядки.

Подарую своїй матінці

Букет ось цей яскравий.

Вона розквітла навесні,

Красивішої за маму немає!

***

Ви наша вчителька люба,

З вами ми вчитися любимо

З 8 Березня вітаємо

І від усієї душі бажаємо

Більше радісних днів,

Послуху від всіх учнів,

Щоб вони вас виручали,

І предмети всі вивчали.

Хай росте у вас зарплата

І радували всі хлоп'ята.

***

Милі, добрі, ніжні: дами,

Бабусі, тітки, любі мами,

Зі святом Вас від душі вітаємо,

Вам щасливими бути бажаємо!

Завжди посміхайтеся, будьте ніжні,

Себе, дорогих, Вам бажаємо любити,

Величезних букетів завжди Вам, рідні,

Ми обіцяємо лиш хороше робити.

Привітання для бабусі на 8 березня

Жінці в роках не варто відправляти СМС, якщо є можливість привітати особисто. Бабусі менше всього підійдуть смішні вірші. Найкраще підготувати гарний і душевний вірш, подякувати за все добре й запросити весну в будинок.

Бабусю старенька,

Зі святом тебе!

Нехай тебе, рідненька,

Янгол береже.

З 8 березня вітаю,

Радію весні.

Я здоров'я побажаю

Й радості тобі!

***

Вітаю з 8 березня

Бабусю ріденьку.

Не відкладу на завтра,

Поцілую дорогеньку.

Щоб не хворіла люба,

Будь завжди щасливою,

Міцнішою за дуба,

Щирою, вродливою.

Раніше ти, бувало,

Заміняла мати.

Мучилась, страждала

Лише б виховати.

Це світле свято

Я проведу з тобою.

Подарунків багато

Я привіз з собою.

***

З Жіночим днем тебе, бабуля!

Завжди квітни, як весна.

Будь здорова, як дівуля,

Весела, гарна й молода.

Гріє всіх твоя усмішка

Добрим світлом і теплом.

Ти ж граційна, наче кішка,

Й завжди сяєш за столом.

Привітання у віршах для хресної

Хресні – це другі мами. Їм теж покладаються маленькі вірші з привітаннями.



З 8 березня вітаю,

Хрещена моя мила!

У цей день тобі бажаю!

Щоб завжди була сила,

Щоб весна тебе зігріла

Після зимових морозів,

Щоб ніколи не товстіла

І не лила сльози.

***

Хрещена, мене ти виховала,

Батьків завжди страхувала.

Зараз же я тебе вітаю.

З восьмим березня і бажаю,

Щоб збувалися всі мрії

Й чоловік хай завжди гріє

***

На восьме березня хрещеній

Я від усієї душі бажаю

Щоб завжди горів "зелений",

Щастя без кінця і краю!

Нехай удача посміхнеться

І любов тебе знайде,

Хай усе сумне минеться,

А мрія сама зненацька прийде!

Вірші коханій дівчині або дружині

8 березня – важливе свято для людей у відносинах. Всім дівчаткам (навіть самим дорослим) хочеться отримати від хлопця або чоловіка подарунок. Але просто вручити його мало. Щоб доставити дівчині справжнє задоволення, потрібно підібрати найкращі слова і побажання.

З 8 березня тебе вітаю,

Лише найкращого бажаю.

Будь світлою і доброю завжди,

Не сумуй і не знай біди.

Я тебе дуже сильно люблю,

Більше таку ніде не знайду.

Приготував для тебе це вино,

І подарунок, його ти хотіла давно.

***

З 8 березня тебе, мала, вітаю

На крилах любові тебе покатаю.

Давай веселитися і танцювати,

Прийшла вже весна, час кайфувати.

Кохана, щастя тобі я бажаю,

Нехай всі біди обминають,

Хай життя дарує пригоди,

А я подарую тобі насолоду.

***

Дружина моя кохана,

Сьогодні ти особливо бажанна!

Прийшло 8 березня, Жіночий день.

Ти пробач, я, іноді, як пень!

Бажаю тобі ніколи не хворіти.

Сміливо в майбутнє глядіти!

Щоб все у тебе вдавалося!

А щастя ніколи кінчалося!

Привітання колегам

Привітання зі святами дуже важливі для дружньої атмосфери на роботі. Жінки цінують, коли колеги-чоловіки приділяють їм увагу. Навіть якщо компанія не влаштовує корпоратив, можна під час перерви зібрати колектив і зачитати короткий віршик. А смішний ліричний тост змусити співробітників надовго запам'ятати застілля.

Привітати вас, колеги дорогі,

Восьмого березня ми хочемо від усієї душі,

Сказати, що ви такі красиві,

Що ви такі єдині, особливі.

Нехай у вас все буде на «відмінно»,

Кар'єра розвивається постійно.

Здоров'я, щоб ніяких лікарняних.

Нехай ваша краса довік не в'яне!

***

Жінки, наші милі, красиві

З восьмим березня вітаємо!

Ви у нас взагалі незамінні.

Любимо вас і дуже поважаємо.

Бажаємо, щоб всі мрії збувалися,

Всі завдання швиденько здавалися.

Нехай в родині затишок панує,

Діти слухаються і цінують.

Зарплату платять вчасно і велику,

І щоб не знали в житті лиха.

***

Колеги, дорогі дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята,

Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили

Наші душі і серця.

Тож лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні,

І розумні, і вродливі,

І веселі, і прості!

Вірші для подруги з приколом

Вітати з 8 березня можуть не тільки чоловіки. У цей весняний день жінки часто проявляють солідарність і шлють один одному яскраві привітання. Не дивно, адже дівчата завжди знають, що побажати кращої подруги. У свято підніме настрій прикольне жартівливий вірш, побажання з гумором. Привітання доповнять смішні картинки, які зараз можна без праці відправити в месенджерах або соцмережах.

Хай 8 Березня несе нам втіху

Коханців й щирих почуттів

Щоб ми не знали від любові лиха

І за собою спалених мостів.

Хай пестять і кохають нас чоловіки

Бо того варті ми

Розкішні, хижі й лагідні жінки!

***

Квітни, живи, дихай, мрій,

Подруга, привітання прийми.

Красивого життя смак ти відчувай,

Весняний аромат сміливіше вдихай.

Живи на повну, не нудьгуй,

Ти весело 8 березня відсвяткуй.

Вперед дивись, до мрії, крокуй

І ніколи не задкуй!

***

З 8 Березня вітаю!

Сил бажаю і краси.

Титул свій жіночий славний

З гордістю завжди неси.



Ніжність, мудрість і кохання

Не покинуть хай тебе,

Хай в відносинах, роботі

Неодмінно лиш везе.



Буде все хай так, як треба:

Дім, достаток і сім’я.

Гармонійності бажаю

В день такий чудовий я.

Нагадаємо, скасування 8 березня в Україні: чим можуть замінити жіноче свято.

Як повідомляла Politeka, справжня історія свята 8 березня, яку повинен знати кожен.

Також Politeka публікувала сценарій 8 березня для дорослих: конкурси та оригінальні тости.