Через грип та коронавірус шкільні каникули навесні можуть піти не за графіком

Весняні канікули повинні розпочатися в останній тиждень березня, 23 числа, і закінчитися 30 березня, проте остаточне рішення по термінах кожен навчальний заклад, згідно з українським законодавством, може ухвалювати самостійно.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Саме з цієї причини дата початку канікул у кожній зі шкіл може відрізнятися. До того ж, учні, які підуть відпочивати з 23 березня, матимуть ще два додаткових дні – суботу, 21 березня, і неділю, 22 березня.

Крім канікул, на дітей чекають додаткові вихідні. У квітні це 18, 19 і 20, оскільки понеділок після Великодня, що припадає на 19 квітня, є в Україні офіційним вихідним.

У травні за календарем – два тривалих вихідних: 1, 2 і 3 травня на честь Дня праці, а також 9, 10 й 11 травня.

Чи відпрацьовуватимуть за рахунок канікул карантини у зв'язку з грипом і ГРВІ, які були введені в багатьох школах України в лютому, поки невідомо. Також на канікули може вплинути і поширення коронавіруса, перший випадок якого вже зафіксований в Україні.

Раніше ми писали, що на українських випускників чекає нове випробування: в 2020 році завдання на ЗНО змінять в бік компетентнісного підходу, тести стосуватимуться більш реальних життєвих ситуацій.

У Міносвіти пояснили, що тестування має перевіряти навички компетенцій, якими оволодіває дитина протягом шкільного часу, і які закладені в основу Нової української школи.

Ми також розповідали про те, що деякі українські випускники можуть не здавати ЗНО по завершенню навчання. Це стосується тих абітурієнтів, які вступають з непідконтрольних територій України Донбасу і Криму.

Нагадаємо, результати ЗНО можна придбати: сотні абітурієнтів «вкрали» бюджетні місця, кричущі подробиці.

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