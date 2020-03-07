Через грип та коронавірус шкільні каникули навесні можуть піти не за графіком
Весняні канікули повинні розпочатися в останній тиждень березня, 23 числа, і закінчитися 30 березня, проте остаточне рішення по термінах кожен навчальний заклад, згідно з українським законодавством, може ухвалювати самостійно.
Про це повідомляє «РБК-Україна».
Саме з цієї причини дата початку канікул у кожній зі шкіл може відрізнятися. До того ж, учні, які підуть відпочивати з 23 березня, матимуть ще два додаткових дні – суботу, 21 березня, і неділю, 22 березня.
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Крім канікул, на дітей чекають додаткові вихідні. У квітні це 18, 19 і 20, оскільки понеділок після Великодня, що припадає на 19 квітня, є в Україні офіційним вихідним.
У травні за календарем – два тривалих вихідних: 1, 2 і 3 травня на честь Дня праці, а також 9, 10 й 11 травня.
Чи відпрацьовуватимуть за рахунок канікул карантини у зв'язку з грипом і ГРВІ, які були введені в багатьох школах України в лютому, поки невідомо. Також на канікули може вплинути і поширення коронавіруса, перший випадок якого вже зафіксований в Україні.
Раніше ми писали, що на українських випускників чекає нове випробування: в 2020 році завдання на ЗНО змінять в бік компетентнісного підходу, тести стосуватимуться більш реальних життєвих ситуацій.
У Міносвіти пояснили, що тестування має перевіряти навички компетенцій, якими оволодіває дитина протягом шкільного часу, і які закладені в основу Нової української школи.
Ми також розповідали про те, що деякі українські випускники можуть не здавати ЗНО по завершенню навчання. Це стосується тих абітурієнтів, які вступають з непідконтрольних територій України Донбасу і Криму.
Нагадаємо, результати ЗНО можна придбати: сотні абітурієнтів «вкрали» бюджетні місця, кричущі подробиці.
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