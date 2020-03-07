Из-за гриппа и коронавируса школьные каникулы этой весной могут пойти не по графику

Весенние каникулы должны начаться в последнюю неделю марта, 23 числа, и закончиться 30 марта, однако окончательное решение по срокам каждое учебное заведение, согласно украинскому законодательству, может принимать самостоятельно.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Именно по этой причине дата начала каникул в каждой из школ может отличаться. К тому же, ученики, которые пойдут отдыхать с 23 марта, получат еще два дополнительных дня – субботу, 21 марта и воскресенье, 22 марта.

Помимо каникул, детей ждут дополнительные выходные. В апреле это 18, 19 и 20, поскольку понедельник после Пасхи, которая приходится на 19 апреля, является в Украине официальным выходным.

В мае по календарю – два продолжительных выходных: 1, 2 и 3 мая в честь Дня труда, а также 9, 10 и 11 мая.

Будут ли отрабатывать за счет каникул карантины в связи с гриппом и ОРВИ, которые были введены во многих школах Украины в феврале, пока неизвестно. Также на каникулы может повлиять и распространение коронавируса, первый случай которого уже зафиксирован в Украине.

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