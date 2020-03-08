Україну може накрити екологічна катастрофа через масштабне зникнення річок

Як передає Politeka.net, про це йдеться в "Огляді стану навколишнього середовища і ризиків для людей і бізнесу 2020", який був підготовлений екологами з WWF.

Фахівці попереджають, що Україна стоїть на грані екологічної катастрофи, оскільки в країні погіршується стан прісноводних ресурсів.

У всесвітньому фонді запевняють, що Україна продовжує втрачати свої природні екосистеми - луки, степи, річки, ліси, болота.

"Це знищує природний водний "буфер" - здатність ландшафту накопичувати і зберігати воду, впливає на якість води та її баланс в цілому", - сказано у звіті.

Також фахівці попередили, що в травні на українських полях може бути посуха.

"З наукової точки зору, необхідно не тільки негайно припинити створювати нові поля, але і повернути частину орних земель у стан луків, лісів, степів та інших природних систем. Ця задача включає також відновлення водно-болотних угідь і торфовищ, особливо на Поліссі", - попереджають авторитетні екологи.

Більш того у звіті сказано, що на сьогоднішній день через ситуацію зі зникненням річок немає жодного уявлення про запаси риби та стан інших водних ресурсів.

"В системі національного управління видами це справжня "чорна діра". Окремі наукові дослідження вказують на те, що кількість риби і молюсків продовжує скорочуватися, особливо у водосховищах Дніпровського каскаду, а також в Чорному і Азовському морях", - попередили вони і додали, що в середині 21 століття в Україні може повністю зникнути комерційне рибальство.

Раніше ми повідомляли про те, як новий прем'єр Денис Шмигаль потрапив у скандал, розповідаючи про екологічну катастрофу в Криму. В ефірі телеканалу він заявив, що Україна повинна відновити подачу води на окупований півострів, оскільки там живуть українці.

Він додав, що блокування подачі води в Крим може обернутися гуманітарною катастрофою.

Але через час Денис Шмигаль виправдався за свою скандальну заяву і заявив, що подача води буде відновлена лише після повної деокупації.

Нагадаємо, озеро на Одещині зникає на очах.

Як повідомляла Politeka, легендарне озеро Світязь зникає на очах: що залишилося від гордості України.

Також Politeka писала, що екологічна катастрофа під Дніпром, десятки тисяч людей залишаться без води: що відбувається.