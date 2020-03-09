Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною, Оленою, вшанували пам'ять Тараса Шевченка

Дев'ятого березня гарант разом з дружиною прибули до пам'ятника Кобзаря у Києві з нагоди 206-ї річниці з дня його народження, пише Рoliteka.net.

Перша леді обрала модний плащ пісочного кольору, з-під якого виднілася біла сорочка, а також темні брюки і туфлі італійського бренду Prada.

Варто звернути увагу, що туфлі на офіційному сайті варті 508 фунтів стерлінгів (16 тисяч 690 гривень). Пара в двох кольорах: бежевого та чорного. Туфлі зроблені з лакованої шкіри.

Також перша леді віддала перевагу тренчу з нової колекції Prada вартістю 2250 доларів (56 тисяч 324 гривень). Плащ має довгі рукави з регульованими ремінцями на манжетах, шкіряний ремінь на підкладці з регульованою пряжкою і кутові кишені на гудзиках.

Виробник заявляє, що тренч складається на 55% з бавовни і 45% - з поліестеру.

Варто зазначити, що мінімальна зарплата в Україні становить 4723 тисяч гривень. Таким чином, один плащ обійшовся Олені Зеленській в 10 мінімалок.

Нагадаємо, нещодавно Зеленськи зустрілися з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Олена Зеленська вбралася в чорний наряд, що складається з довгої спідниці та блузки, а також одягла чорний капелюшок з вуаллю.

Олена Зеленська в інтерв'ю розповіла, що опинилася в незвичайному для неї статус, і через що у неї відбуваються сварки з Володимиром Зеленським.

За словами Олени, вона намагається якомога рідше зачіпати вдома питання про роботу. І додала, що у чоловіка тоді "псується настрій".

"Про заяви я не можу його лаяти. І ми намагаємося вдома поменше говорити про роботу. Але, якщо мені захочеться, я можу його насварити, так. Ніхто не забороняє", - підкреслила Зеленська.

За словами Олени, на переосмислення нового статусу у неї пішло півроку, тобто їй потрібен час, щоб самій приймати рішення.

Раніше повідомлялося, що Олена Зеленська відвідала Міжнародний форум "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства".

Вона розповіла, що тепер в Україні є номер, за яким жертви домашнього насильства можуть звернутися за допомогою.

«1547. Чотири цифри, покликані врятувати життя...», - написала Олена Зеленська в соцмережах.

Нагадаємо, у Росії поглумилися над Олена Зеленська, українці обурені.

Як повідомляла Politeka, Олена Зеленська в чорному здивувала наповал зал ООН, яскраві фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Олена Зеленська фурор своїм декольте в ООН: навіть чоловік не втримався.