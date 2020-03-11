Відомий український педіатр Євген Комаровський відповів на важливе питання, з яким стикається в певний момент практично кожен з батьків. Мова про слухняність та авторитет

Як передє Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram Комаровський роз'яснив, як батькам слід себе вести, якщо дитина зухвала, груба і не поважає дорослих.

Запитання від користувачки звучало так: "Моєму старшому синові 7 років, останнім часом він став досить зухвалим і грубим у спілкуванні, іноді веде себе зверхньо з татом… Я не хочу закручувати гайки і сильно його карати, але я все ж хочу, щоб він зрозумів: з батьком, з мамою потрібно спілкуватися більш шанобливо. Підкажіть, будь ласка, для цього хороший рецепт".

Доктор Комаровський пояснив на даному прикладі: щоб малюк поважав батька, потрібно частіше ставити його в такі обставини, коли старший член сім'ї буде його чомусь вчити, тобто, коли дитина буде бачити: "тато розумніше, тато сильніше, тато може! Тато може таке, чого мені не дано, і тато може мене навчити".

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Комаровський підкреслив, що дуже важко поставити дитину в таку ситуацію, якщо батько спілкується з дитиною раз на день, приходячи втомлений з роботи. Змінити ситуацію можна і потрібно, якщо знайти спільні точки дотику між дорослим і дитиною - наприклад, виділити час для спільного якогось заняття.

"Беремо дитину — і вперед: на риболовлю, на природу, займатися спортом, ставати ПРИ-КЛА-ДОМ. Це найголовніше! - додав Комаровський. - Так закладено, задумано еволюцією, що дорослі вчать дітей правилам життя. Саме цей процес навчання і є стрижнем того, що діти відчувають почуття поваги і подяки, розуміють свою залежність від дорослих і необхідність підпорядкування дорослим. Якщо ж дорослі дітьми не займаються, якщо немає реального спілкування-навчання, так немає і не буде ні поваги, ні подяки, ні взаєморозуміння. Робіть висновки!"

Фоловери педіатра подякували за слушну пораду, підтримавши вищесказане ним.

"Потрібно в першу чергу самим поважати дитину і своїх батьків.🤷"

"Згодна , дітей потрібно слухати розуміти і не відмовляти в допомозі , разом грати ))"

"Як правильно сказано, спасибі 🙂"

Нагадаємо, Комаровський дав важлива порада батькам дітей: «Це привід з'явитися до лікаря» .

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