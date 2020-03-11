Дівчата-туристки з Вінниці вирішили увічнити себе за рахунок давньої пам'ятки

Так, в мережу злили кадри з "автографом" якихось Лєни і Тамари. Дівчата нашкрябали свої імена, а також місто, звідки вони родом, в так званій станці Рафаеля (приміщенні з фресками Рафаеля Санті в Папському палаці Ватикану, всього таких кімнат - станці - 4. Вони були розписані Рафаелем і його учнями в 1508—1517 роках. У кожної станці чотири фрескові композиції, кожна цілком займає одну стіну).

Автор кадрів не зміг утриматися від обуреного коментаря: "Я взагалі рідко лаюся, але Лєна і Тамара з Вінниці, які нашкрябали на фресці, на станці Рафаеля ось це - це повне... найжахливіше... Уявіть, люди приходять і роблять... жахливо, таке невігластво. Ви нехороші люди, так робити не можна".

Раніше ми повідомляли, блогер показав, як туристи з СНД ведуть себе на курорті в Туреччині. Так, популярний російський блогер Рустам Адагамов розповів цікаву історію: «Персонал одного з курортів Аланії цілий тиждень спостерігав, як росіяни мужик і жінка тягають халявний «Бейліз» з бару в номер. По чарочці. Покоївки дивувалися, куди кожен день пропадає туалетний папір. Рулонами. Садівник доповів на ресепшн, що в саду вирвані квіти. З коренем».

Перед виїздом охорона готелю змусила пару відкрити валізи. Все награбоване було акуратно укладене. Бейліз розлитий в пластикові пляшки. Апельсини і яблука зопрівали в пакетах. Тапочки, халати, рушники і туалетний папір лежали зверху. Коріння вирваних із землі квітів зволожені водою. Всього «улов» склав 14 рулонів туалетного паперу, 5 літрів «Бейліза», тапочки, халати, рушники і апельсини, - все це парочка спробувала вивезти в двох валізах.