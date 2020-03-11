Девушки-туристки из Винницы решили увековечить себя за счет древней достопримечательности
Так, в сеть слили кадры с "автографом" неких Лены и Тамары. Девушки нацарапали свои имена, а также город, откуда они родом, в так называемой станце Рафаэля (помещении с фресками Рафаэля Санти в Папском дворце Ватикана, всего таких комнат - станц - 4. Они были расписаны Рафаэлем и его учениками в 1508—1517 годах. В каждой станце четыре фресковые композиции, каждая целиком занимает одну стену).
Автор кадров не смог удержаться от возмущенного комментария: "Я вообще редко ругаюсь, но Лена и Тамара из Винницы, которые нацарапали на фреске, на станце Рафаэля вот это - это полное... самое ужасное... Представьте, люди приходят и такое делают... ужасно, такое невежество. Вы нехорошие люди, так делать нельзя".
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Ранее мы сообщали, блогер показал, как туристы из СНГ ведут себя на курорте в Турции. Так, популярный российский блогер Рустам Адагамов рассказал занимательную историю: «Персонал одного из курортов Алании целую неделю наблюдал, как русские мужик и женщина таскают халявный «Бейлиз» из бара в номер. По рюмочке. Горничные удивлялись, куда каждый день пропадает туалетная бумага. Рулонами. Садовник доложил на ресепшн, что в саду вырваны цветы. С корнем».
Перед выездом охрана отеля заставила пару открыть чемоданы. Все награбленное было аккуратно уложено. Бейлиз разлит в пластиковые бутылки. Апельсины и яблоки прели в пакетах. Тапочки, халаты, полотенца и туалетная бумага лежали сверху. Корни вырванных из земли цветов смочены водой. Всего «улов» составил 14 рулонов туалетной бумаги, 5 литров «Бейлиза», тапочки, халаты, полотенца и апельсины, - все это парочка попыталась вывезти в двух чемоданах.
Турки придумали самое "страшное" наказание: заставили заплатить за содержимое чемоданов по рыночной цене, а потом отпустили на самолет.
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