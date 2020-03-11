Весняний призов в Україні стартує з 1 квітня

Як повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Фейсбук, призов на строкову службу почнеться з 1 квітня і триватиме до 30 червня (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він стосується хлопців у віці від 20 років, крім тих, у кого є повне звільнення від проходження військової служби. При цьому у військкомати повинні з'явитися всі, зокрема і для того, щоб підтвердити наявність звільнення.

«18 - і 19-річних юнаків брати на службу тільки з письмової згоди. Підполковник підкреслює, що строковиків не будуть залучати до виконання завдань в районні проведення операції Об'єднаних сил, навіть у разі мобілізації», - йдеться в публікації.

Призовники без вищої освіти будуть служити півтора року, а для випускників вузів термін служби складе рік.

Відзначимо, що раніше уряд України ввів по всій країні карантин у зв'язку із загрозою епідемії коронавіруса. Можливо, ця ситуація може вплинути на терміни призову, однак поки що про його скасування не йдеться.

Раніше стало відомо, що Україна закриває авіасполучення з Італією на тлі епідемії коронавіруса в країні. Про це 11 березня оголосив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з введенням карантину з-за спалаху коронавіруса у світі.

Прем'єр зазначив, що поки будуть скасовані польоти тільки з і в Італії, однак у подальшому таке рішення може бути прийнято і щодо інших країн.

Крім того, Україна закриває більшість пунктів пропуску. Поки що в країні діє карантин, працювати будуть тільки 49 з 218 пунктів пропуску.

Відзначимо, що раніше Кабмін ухвалив ввести карантин по всій Україні з 12 березня по 3 квітня.

Кабмін постановив закрити всі навчальні заклади, заборонити зібрання понад 200 осіб, а також скасувати авіасполучення з деякими країнами. Крім цього, буде закрита чверть КПП на українському кордоні. Додамо, що деякі спортивні заходи дозволять провести за рішенням міжнародних спортивних організацій, але без глядачів.

У квітні розпочнеться весняний призов 2020 У квітні розпочнеться весняний призов 2020 Із першого квітня до 30 червня в Україні триватиме весняний призов. Традиційно чоловіки віком від 20 років, окрім тих, що мають повне звільнення від служби, мають прийти до військкомату й або відправитися до армії, або підтвердити свою неспроможність служити. Утім цього року призовний вік змінився. 18-ти та 19-річних юнаків братимуть на службу лише за письмовою згодою. Підполковник наголошує, строковиків не залучатимуть до виконання завдань в районні проведення операції Об’єднаних сил, навіть у випадку мобілізації. Як і раніше, призовники без вищої освіти служитимуть півтора року, а призовники-випускники вишів - рік. Якщо у вас виникли питання, можна звернутися на гарячу лінію "Призов, весна-2020". У Міністерстві оборони анонсували, що вона запрацює з 5 березня. Волинь, Луцьк, 12 Канал #Весна2020 #ПРИЗОВ (https://www.youtube.com/watch?v=ns6NJSuH2vk) Gepostet von Сухопутні війська ЗС України am Mittwoch, 11. März 2020

Нагадаємо, в Україні оголошено карантин: головні зміни і заборони з 12 березня.

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