Весняний призов в Україні стартує з 1 квітня
Як повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Фейсбук, призов на строкову службу почнеться з 1 квітня і триватиме до 30 червня (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він стосується хлопців у віці від 20 років, крім тих, у кого є повне звільнення від проходження військової служби. При цьому у військкомати повинні з'явитися всі, зокрема і для того, щоб підтвердити наявність звільнення.
«18 - і 19-річних юнаків брати на службу тільки з письмової згоди. Підполковник підкреслює, що строковиків не будуть залучати до виконання завдань в районні проведення операції Об'єднаних сил, навіть у разі мобілізації», - йдеться в публікації.
Призовники без вищої освіти будуть служити півтора року, а для випускників вузів термін служби складе рік.
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Відзначимо, що раніше уряд України ввів по всій країні карантин у зв'язку із загрозою епідемії коронавіруса. Можливо, ця ситуація може вплинути на терміни призову, однак поки що про його скасування не йдеться.
Раніше стало відомо, що Україна закриває авіасполучення з Італією на тлі епідемії коронавіруса в країні. Про це 11 березня оголосив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з введенням карантину з-за спалаху коронавіруса у світі.
Прем'єр зазначив, що поки будуть скасовані польоти тільки з і в Італії, однак у подальшому таке рішення може бути прийнято і щодо інших країн.
Крім того, Україна закриває більшість пунктів пропуску. Поки що в країні діє карантин, працювати будуть тільки 49 з 218 пунктів пропуску.
Відзначимо, що раніше Кабмін ухвалив ввести карантин по всій Україні з 12 березня по 3 квітня.
Кабмін постановив закрити всі навчальні заклади, заборонити зібрання понад 200 осіб, а також скасувати авіасполучення з деякими країнами. Крім цього, буде закрита чверть КПП на українському кордоні. Додамо, що деякі спортивні заходи дозволять провести за рішенням міжнародних спортивних організацій, але без глядачів.
Нагадаємо, в Україні оголошено карантин: головні зміни і заборони з 12 березня.
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