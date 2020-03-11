В среду, 11 марта, прошло заседание Кабмина Украины

Во время заседания министры постановили ввести карантин по всей Украине с 12 марта по 3 апреля.

Кабмин постановил закрыть все учебные заведения, запретить собрания более 200 человек, а также отменить авиасообщение с некоторыми странами. Кроме этого, будет закрыта четверть КПП на украинской границе.

Как известно, в Украине на сегодняшний день зафиксирован лишь один подтвержденный случай коронавируса. Однако ситуация в мире вынуждает украинцев быть начеку. Паника, которая всколыхнула Украину во время эвакуации сограждан из Китая, дает понять, что в случае распространения коронавируса в Украине властям будет нелегко контролировать ситуацию.

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. За время распространения вируса по миру было зафиксировано, по меньшей мере, 118,7 тысяч случаев заражения. Ежедневно количество больных растет. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли тысячи людей. Только в Китае скончались более 3 тысяч человек.

Вслед за Китаем начали страдать другие регионы. Вирус добрался до Европы и США. Рекордсменом по заражениям в Европе является Италия. Там зафиксировано более 10 тысяч больных. Только 10 марта от осложнений в Италии скончалось около 170 людей. Отметим, что вирус быстро распространяется. Около 2 тысяч случаев заболевания зафиксировали во Франции, Испании и Германии. О первом случае коронавируса объявили в Турции.

Ранее мы писали, что коронавирус впервые зафиксировали в декабре 2019 года. Он пошел из Уханя, а спустя два месяца стал стремительно распространяться по миру. В Украине первый случай был зафиксирован 3 марта. Больной мужчина привез инфекцию из Италии, охваченной вирусом.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

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